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Українські компанії продовжують дотримуватися виваженої лінії у закупівлях скрапленого газу за кордоном

Українські компанії продовжують дотримуватися виваженої лінії у закупівлях скрапленого газу за кордоном

 

Проте минулого тижня закордонні трейдери підвищили ціни на пропозиції для України на тлі здорожчання газу на аукціонах «Укрнафти» й зростання попиту на місцевих ринках.

Вартість гуртових партій російської суміші у східних воєводствах Польщі за тиждень зросла на 10 зл/т і становить 2 800-2 830 зл/т ($731-738/т). У вересні постачання газу з росії продовжують зменшуватися, за перші дві декади місяця обсяги відправлень упали на 25%, до 23 тис. тонн. Але дефіциту на сході Польщі не спостерігається. Імпортери укладають угоди з західними партнерами й поступово заміщують обсяги російського продукту, що вибуває. Крім того, продажі автогазу в другій половині вересня почали зменшуватися. Як вважають учасники ринку, не виключено, що у жовтні російські відвантаження можуть упасти ще або припинитися взагалі. Серед росекспортерів є побоювання, що вони не зможуть вчасно повернути цистерни на російську територію. «Ми бачимо, до чого все йде. Тому цілком можливо, що у жовтні російські відправлення можуть упасти до нуля», - сказав польський трейдер. Водночас вартість залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні за тиждень зменшилася на $2-5/т, до $570-598/т DAP Брест.

Автомобільні партії ПБТ для українських клієнтів здорожчали минулого тижня з $705-730/т до $715-740/т на умовах FCA. З урахуванням транспортних витрат до українського кордону вартість суміші становить $760-769/т, це на $10-12/т вище від цін попереднього тижня. Постачальники шукають приводи для підвищення цін і озвучують різні причини здорожчання. «Українські аукціони показали зростання, тому ми теж підвищили ціни», - сказав польський трейдер. «На польському ринку ми продаємо газ дорожче, через це не бачимо сенсу тримати низькі ціни для українських компаній», - прокоментували в іншій польській компанії.

На останньому аукціоні «Укрнафти» середньозважена нетто-ціна зросла на $8/т, до $763/т через зменшення дешевих залишків ресурсу. Але з огляду на синхронне підвищення вартості на польських базисах український газ зберігає цінову перевагу.

Ціни на російський пропан за тиждень не зазнали змін і становили 2 900-2 950 зл/т, але через зміцнення курсу злотого вартість у доларах збільшилася на $16/т, до $757-770/т. Гуртові партії пропану у Гданську протягом тижня здорожчали на $5/т, до $740-765/т. З урахуванням вартості доставлення у Малашевичі американський газ коштуватиме 3 020-3 110 зл/т ($787-812/т). Через сиру й холодну погоду попит на пропан на польському ринку почав зростати. «Ночами у Польщі вже доволі прохолодно, люди на короткий час вмикають опалення», - зазначає польський постачальник. Зі слів співрозмовника, домогосподарства збільшують кількість замовлень на заправку газгольдерів перед опалювальним сезоном.

Українські компанії продовжують дотримуватися виваженої лінії у закупівлях скрапленого газу за кордоном

 

Ціни на балтійських терміналах за тиждень практично не змінилися й становлять $750-770/т з урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону. При цьому компанія Orlen Lietuva підвищила ціни з $625-630/т до $630-635/т FCA Юодекай, зі слів учасників ринку. «Завод вантажить стільки, скільки ми замовляємо, але в жовтні, ймовірніше, знову зменшить обсяги», - розповів один з українських клієнтів. З 7 жовтня на Мажейкяйському НПЗ почнуться ремонтні роботи, які, за попередньою інформацією, триватимуть місяць.

Залізничні партії ПБТ на польсько-українському кордоні за тиждень здорожчали на $10/т, до $780-810/т. Компанії купують невеликі партії газу, але загалом попит на вагони залишається слабким. «Я запропонував газ за €730/т, але зацікавленості не було», - зазначив польський трейдер. На закарпатських прикордонних базисах газ пропонувався у діапазоні $765-770/т.

На південних базисах вартість скрапленого газу зросла минулого тижня на тлі збільшення закупівельних цін і збільшення попиту на пропан у Румунії. Автомобільні партії суміші в Мангалії здорожчали з $700/т до $720/т. «Придбаний обсяг на морі був дорожчим, ніж минула партія, тож довелося підняти ціни», - сказав оператор термінала в Мангалії. Зі слів трейдерів, у другій половині вересня на румунському ринку почав зростати попит на пропан. «З 1 жовтня в Румунії впроваджується зимовий стандарт автогазу, через це ринок заворушився», - зазначив один з учасників ринку.

У Галаці вартість газу не змінилася й становить $750/т. Автомобільні партії ПБТ на українському березі Дунаю здорожчали на 1 000 грн/т, до 52 000-52 500 грн/т ($736-746/т), слідом за зростанням цін на аукціонах. З 19 вересня через несприятливі погодні умови було закрито навігацію по Сулині, що, як вважають трейдери, може призвести до уповільнення надходжень газу на дунайські термінали.
За матеріалами: EnKorr
 

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