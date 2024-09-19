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Ціни на нафту мало змінилися, оскільки зниження ставки в США не змогло покращити настрої
08:57 19.09.2024 |
Ціни на нафту впали на азіатських торгах у четвер після того, як більш значне, ніж очікувалося, зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США викликало занепокоєння щодо американської економіки.
Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 02:15 EET впали на 34 центи, або на 0,46%, до 73,31 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI на жовтень подешевшали до 70,49 долара за барель, що на 42 центи, або на 0,59%.
У середу центральний банк США знизив процентні ставки на піввідсотка, що свідчить про те, що ФРС спостерігає уповільнення на ринку праці. Ця думка, схоже, переважила стимул, який зниження процентних ставок зазвичай приносить економічній активності.
«Хоча зниження ставки на 50 базисних пунктів натякає на суворі економічні перешкоди, ведмежі інвестори залишилися незадоволеними після того, як ФРС підвищила середньостроковий прогноз по ставках», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.
Слабкий попит з боку економіки Китаю, що сповільнюється, також продовжував чинити тиск.
«Поточні побоювання щодо попиту з боку Китаю затьмарили рішення ФРС», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore).
Виробництво нафтопереробних заводів в Китаї сповільнилося п'ятий місяць поспіль в серпні, показали дані статистичного бюро, опубліковані на вихідних.
Зростання промислового виробництва в Китаї також сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму минулого місяця, а роздрібні продажі і ціни на нове житло ще більше знизилися.
Однак аналітики Citi заявили, що попит на нафту в Китаї може відновитися на 300 000 барелів на добу в річному обчисленні в четвертому кварталі завдяки поліпшенню роботи незалежних нафтопереробних заводів і запуску нового нафтопереробного заводу Shandong Yulong Petrochemical, що надасть певну підтримку глобальному попиту.
Ринки стежили за подіями на Близькому Сході після того, як в середу вибухнули рації, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням Хезболла, після аналогічних вибухів пейджерів напередодні.
Ізраїльські офіційні особи не коментують ці напади, але джерела в органах безпеки заявили, що відповідальність за них несе ізраїльська шпигунська агенція Моссад, що посилює побоювання ескалації 11-місячної війни Ізраїлю в Газі.
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