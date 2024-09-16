Зарубіжні постачальники зменшують ціни на LPG на тлі низького попиту

Українські компанії другий тиждень поспіль проявляють аскетизм у закупівлях імпортного LPG. Задля стимулювання продажів польські й румунські трейдери почали зменшувати ціни, але поки що ці заходи не дуже допомагають поліпшити реалізацію. Головна перешкода зростання попиту - серпневі запаси газу, яких досі багато.

Вартість гуртових партій російської суміші у східних воєводствах Польщі за тиждень зменшилася на 20 зл/т і становить 2 780-2 830 зл/т ($710-724/т). Це перше помітне здешевшання на внутрішньому ринку за останні три місяці. Зі слів учасників ринку, на цінах польського внутрішнього ринку позначається зменшення обсягів продажів газу в Україну у першій половині вересня. Крім того, вартість ПБТ на білорусько-польському кордоні почала зменшуватися через здешевшання газу на внутрішньому ринку росії. На 13 вересня вартість залізничних партій суміші на умовах DAP Брест оцінювалася на рівні $575-600/т, це на $5-10/т менше, ніж тижнем раніше. Водночас обсяги відвантаження російського газу у вересні продовжили зменшуватися. «Вересневі відправлення будуть на 25-30% менші за серпневі», - вважає один із польських трейдерів.

Слабкі продажі газу в Україну у першій половині вересня змусили польських постачальників трохи зменшити ціни. Вартість автомобільних партій ПБТ на умовах FCA зменшилася на $15/т, до $705-730/т. З урахуванням транспортних витрат до українського кордону вартість суміші становить $748-759/т. Зі слів трейдерів, українські покупці вимагають більших знижок, апелюючи тим, що на внутрішньому ринку ресурс можна придбати дешевше. Нагадаємо, що на останньому аукціоні «Укрнафти» середньозважена нетто-ціна становила $755/т. «З огляду на кількість запасів газу в Україні, попит відновиться лише за кілька днів. Ми почекаємо», - каже польський трейдер.

Наразі активне скидання цін не має сенсу для польських трейдерів, адже на внутрішньому ринку Польщі зберігається сталий попит на автогаз, а через скорочення російських постачань і ремонт на НПЗ у Плоцьку проблем зі збутом не очікується.

Ціни на російський пропан за тиждень не зазнали змін і становили 2 900-2 950 зл/т ($741-754/т). Гуртові партії пропану у Гданську протягом тижня здешевшали на $15-20/т, до $740-755/т завдяки надходженню більш дешевих партій продукту. З урахуванням вартості доставлення в Малашевичі американський газ коштуватиме 3 070-3 130 зл/т ($785-800/т). Погіршення погоди на заході й півдні Польщі сприяло активізації продажів пропану. «Фермери очікували рясних дощів, тому почали робити замовлення. Є певне пожвавлення й у сегменті автономного опалення», - зазначив один із польських трейдерів.

Ціни на балтійських терміналах за тиждень зросли у середньому на $4/т й становлять $747-776/т з урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону. Компанія Orlen Lietuva збільшила пропозицію газу для українських контрагентів, водночас ціни зросли на кілька доларів відносно попереднього тижня.

Залізничні партії ПБТ на польсько-українському кордоні за тиждень здешевшали на $10/т, до $780-790/т. На закарпатських прикордонних базисах газ пропонувався у діапазоні $760-770/т. Продавці констатують, що попит на ресурс у вагонах досі мінімальний. У серпні українські компанії імпортували 34,1 тис. тонн скрапленого газу залізницею, це максимальний обсяг із грудня 2022 року. Ймовірно, що частина цих обсягів станом на середину вересня ще лишається у вагонах.

Трейдери на півдні також зазначають низькі продажі газу на українському напрямку. Вартість автомобільних партій ПБТ у Мангалії зменшилася з $710-720/т до $700/т. Компанія Bulmarket утримувала ціни на суміш на рівні $750/т, але зі слів учасників ринку, вільних обсягів газу в Галаці майже не було. Наступного тижня на термінал у Галаці надійде нова партія газу, а його ціна. найімовірніше, зменшиться з огляду на низький попит в Україні й вартість продукту на українських базисах. Утім, спостерігачі вважають, що значного здешевшання галацького газу очікувати не варто з огляду на діючі премії до цін Sonatrach. Автомобільні партії ПБТ на українському березі Дунаю пропонувалися за 51 000-51 500 грн/т, що еквівалентно $726-736/т.