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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на очікуваннях зниження ставки ФРС

 

Ціни на нафту зросли на початку торгів у понеділок на тлі очікувань зниження процентної ставки в США цього тижня, хоча зростання було обмежене слабкими даними з Китаю і постійними побоюваннями щодо попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 06:02 EET зросли на 3 центи до 71,64 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні зросли на 16 центів, або на 0,2%, до 68,81 долара за барель.

Обидва контракти знизились на попередній сесії, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні зменшились, оскільки видобуток нафти в Мексиканській затоці відновився після урагану «Франсін», а нові дані свідчать про щотижневе зростання кількості бурових установок в США.

Тим не менш, майже п'ята частина видобутку нафти і 28% видобутку природного газу в Мексиканській затоці залишаються відключеними через наслідки урагану.

«Ринки зосереджені на майбутніх політичних рішеннях FOMC, і трейдери, ймовірно, залишатимуться обережними», - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, додавши, що ціни все ще підтримуються деякими побоюваннями щодо пропозиції, враховуючи вимкнені потужності в Мексиканській затоці.

Ключовим фактором, який буде домінувати на ринку цього тижня, є те, наскільки агресивно знизить ставку Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання 17-18 вересня. Ф'ючерси на облігації ФРС показують, що інвестори все частіше ставлять на те, що центральний банк США знизить ставку на 50 базисних пунктів замість 25 б.п., згідно з даними CME FedWatch.

Зниження процентних ставок зменшить вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність і підняти попит на нафту.

«Хоча зниження ставки вже закладено в ціну, невизначеність полягає в тому, чи ми отримаємо зниження на 25 б.п. чи на 50 б.п.. Зниження ставки на 50 б.п. може бути дещо «ведмежим» для нафти, оскільки це може викликати побоювання рецесії», - зазначають аналітики ING у своїй записці для клієнтів.

У Китаї, найбільшому імпортері нафти, зростання промислового виробництва в серпні сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму, в той час як роздрібні продажі і ціни на нове житло ще більше знизилися. Обсяги виробництва нафтопереробних заводів також впали п'ятий місяць поспіль, оскільки невтішний попит на паливо, і мала експортна маржа стримували виробництво.

«Побоювання щодо попиту призвели до того, що спекулянти стали більш ведмежими по відношенню до ринку нафти», - зазначають аналітики ING, додаючи, що на ринку ICE Brent вперше з'явилися спекулянти з чистими короткими торговими позиціями.
За матеріалами: investing.com
 

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