Цього тижня гуртовий ринок палива пережив нову гойдалку

Спочатку ціни падали, але наприкінці тижня почали зростати, швидко надолуживши попередні «досягнення». Внутрішній ринок мав би рости й надалі, але тут тиснуть величезні обсяги пропозицій і мертвий попит. Споживачі ще перетравлюють серпневі запаси.

«Зі зростанням ціни сьогодні (13 вересня - ek) продажі майже зупинилися. Споживачі не готові до нової вартості, а ми не готові продавати за старою», - зазначили в одній із компаній.

Новий сюрприз надіслав зовнішній ринок, який 12 вересня показав зростання в середньому на $27/т (1,12 грн/л), відігравши попереднє зниження і навіть додавши за підсумком тижня $12/т (0,50 коп./л). Попри це, європейські котирування залишаються нижчими за кінець серпня на майже $38/т (1,57 грн/л).

Водночас, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», із 9 по 13 вересня середня гуртова вартість дизелю зменшилася на 0,51 грн/л, до 43,01 грн/л. Порівняно з 30 серпня зниження становило 1,01 грн/л, що відіграло більшу частину зміни зовнішнього ринку, не залишивши місця для нового акцизу.

Південь знову без маржі

Станом на 13 вересня вартість дизельного пального на півдні коливалась у діапазоні 40,30-41 грн/л. Але, зі слів трейдерів, є пропозиції й за 40 грн/л від «Алми» й «Арстака». На нижній межі зображали конкуренцію «Дюваль Компані» й «Паралель-М ЛТД» (40,50 грн/л).

На заході пропозиції стартують від 41,45 грн/л до 43,40 грн/л. Але тут теж повідомляють про наявність партій за вигіднішими цінами (41-41,30 грн/л).

Зниження котирувань і профіцит пального знову повертає трейдерів до низькомаржинальних або нульових продажів.

«Суттєве падіння котирувань призвело до того, що були дні, коли закупівельні ціни були нижчими, ніж до підняття акцизу. Хто хотів заробити на різниці акцизів і накопичив великі залишки, з великою ймовірністю потраплять у мінус. Бо, окрім ціни, до старих залишків додалося й зберігання», - зазначив один із трейдерів.

Гарний приклад - ціни на дизель Orlen Lietuva. На наступний тиждень литовський виробник анонсував чергове зниження вартості ресурсу на $28-29/т, до $690-708/т, залежно від базису. Порівняно з кінцем серпня вартість орленівського пального зменшилася на майже $65/т, а різниця між новим і старим акцизами за курсом на 13 вересня становить $50/т. Тобто мінус $15/т (0,62 грн/л) у ціні з новими акцизними ставками. Згідно з інформацією telegram-каналу УНТК, ціна на дизель Orlen Lietuva становить 38,70-39,50 грн/л, коли 29 серпня - була 39,20-40 грн/л.

«Ми не зберігали багато пального і весь серпневий ресурс продали на початку вересня. Зараз продавати стало складніше. Бо імпорт продовжує йти з урахуванням серпневих постачань, нинішні - продовжують підтримувати профіцит», - каже Антон Ломаний з «Дюваль Компані».

І справді, з 9 по 12 вересня темпи середньодобового імпорту дизелю зросли до 14,3 тис. т з 11,9 тис. т минулого тижня.

Пожвавлення імпорту підтвердили й у «Мартін Трейді». Зі слів засновника компанії Володимира Порайка, у другій половині вересня постачання дизелю повернуться до своїх стандартних показників, а ось реалізація на тлі залишків і здорожчання може просісти.

«Якщо це трапиться, ринок знову повернеться до мінусових марж», - додав він.

Схоже, тепер головним завданням тих, хто робив запаси, щоб заробити, буде те, як на них не прогоріти. Гуртовий ринок продовжує засмучувати своїх учасників.