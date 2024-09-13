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Нафта продовжує відновлення після волатильного тижня
08:52 13.09.2024 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю, продовживши ралі, викликане перебоями у видобутку в Мексиканській затоці США, де ураган Франсін змусив виробників евакуювати платформи, перш ніж він досягнув узбережжя Луїзіани.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:22 EET зросли на 34 центи, або на 0,5%, до 72,31 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 39 центів, або на 0,6%, до 69,36 долара за барель.
Якщо ці показники збережуться, обидва бенчмарки перервуть серію тижневих падінь, незважаючи на важкий старт, коли у вівторок нафта марки Brent опустилася нижче 70 доларів за барель вперше з кінця 2021 року. На поточних рівнях Brent очікується тижневе зростання приблизно на 1,7%, а WTI - понад 2%.
«Попереднє падіння до майже трирічного мінімуму вимагало деякого короткострокового перепочинку до кінця тижня, оскільки учасники ринку оцінюють перебої в короткострокових поставках нафти, викликані ураганом «Франсін», - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг в електронному листі.
Виробники нафти оцінювали збитки і проводили перевірки безпеки в четвер, готуючись до відновлення операцій в американській Мексиканській затоці, оскільки з'явилися оцінки втрати поставок через Франсін.
Аналітики UBS прогнозують, що видобуток в регіоні у вересні впаде на 50 000 барелів на добу в порівнянні з попереднім місяцем, в той час як аналітики FGE оцінили падіння на 60 000 б/д до 1,69 млн б/д.
За офіційними даними, станом на четвер майже 42% видобутку нафти в регіоні було зупинено.
«Але якщо затримки видобутку виявляться короткочасними, а пошкодження нафтових платформ будуть мінімальними, ці досягнення можуть бути зведені нанівець, оскільки більш загальні перспективи попиту продовжують служити ключовим фактором, що обмежує будь-яке стійке відновлення», - сказав Йеп.
Очікування щодо попиту залишаються похмурими, оскільки Організація країн-експортерів нафти та Міжнародне енергетичне агентство цього тижня знизили свої прогнози зростання попиту, посилаючись на економічні труднощі в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти.
«Нещодавня низка слабких китайських економічних даних свідчить про те, що попит на нафту в другій за величиною економіці світу може залишатися пригніченим довше, в той час як попит був слабким і в інших країнах за межами Китаю», - сказав Йеп з IG.
Імпорт сирої нафти в Китай з січня по серпень знизився на 3,1%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, свідчать митні дані, опубліковані у вівторок.
«Зниження внутрішнього попиту на нафту в Китаї стало гарячою темою і було ще більше підкреслено розчаровуючими серпневими даними по торгівлі», - відзначають аналітики FGE в записці для клієнтів.
Побоювання щодо попиту зросли і в Сполучених Штатах. Ф'ючерси на бензин і дистиляти в США цього тижня торгувалися на багаторічних мінімумах, оскільки аналітики відзначили слабший, ніж очікувалося, попит в країні-лідері за споживанням нафти.
Минулого тижня запаси нафти і палива в США зросли, оскільки попит різко знизився, показали дані Управління енергетичної інформації США, опубліковані в середу.
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