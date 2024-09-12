Гуртові ціни на LPG ще не визначилися з темпами росту

Динаміка середньої гуртової ціни на скраплений газ в Україні у вересні 2024 р., грн/т

За тиждень із 4 по 11 вересня середня вартість скрапленого газу знизилася на 200 грн/т і, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», становить 52 850 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 11 вересня ціни на ресурс були близькими до минулотижневих і коливалися у діапазоні +/- 52 000-53 000 грн/т.

Українські виробники виставили на аукціон 4,14 тис. т ресурсу, що на 6% менше, ніж минулого тижня. Торги розпочалися відразу з початкових 51 500 грн/т «Укргазвидобування» і 51 990 грн/т «Укрнафти». Але згодом вартість лотів, як в однієї, так і в іншої компанії, зросла: в «Укрнафти» - до 53 220 грн/т, в «Укргазвидобування» - до 53 400 грн/т.

На аукціоні приватних виробників ціни на газ 9-10 вересня знизилися порівняно з тижнем раніше на 1 200-2 250 грн/т і становили 51 300-51 960 грн/т.

Зазначимо, що GT GROUP анонсувала на УЕБ 12 серпня торги, на яких трейдер пропонує 1,1 тис. т ресурсу за 50 500-54 500 грн/т, що нижче за сьогоднішній прайс компанії на 500 грн/т.

Загалом учасники ринку вважають вартість продукту внутрішнього виробництва досить непоганою, особливо для східних регіонів.

«Та щоб розбавити старі залишки, ціна зависока», - зазначили в одній із паливних компаній.

«Вона нижча за імпорт, який розмитнюється за новими акцизними ставками, як для столиці, так і для сходу», - додали в іншій.

Але, як зазначив один із трейдерів, наразі ціни на газ на ринку «проміжні, повністю акциз не відіграли, тому новий імпорт нікуди не рахується».

Як повідомляв enkorr, з урахуванням транспортних витрат до українського кордону ціна на газову суміш з Польщі становить $758-774/т, що з доставленням у Київ у середньому коштуватиме близько 55 100 грн/т (за курсом міжбанку на 11 вересня - ek).

Більш дешеві пропозиції з Литви наразі обмежені. «Orlen Lietuva відпускає по кілька машин в руки, та й пропозиції від литовських трейдерів теж обмежено. Крім того, за щоденним протоколом ціни на ресурс підростають щодня», - розповів один з імпортерів литовського ресурсу.

Наразі ціни на газ по країні коливаються від 51 000-51 500 грн/т (захід/південь) до 53 000-54 000 грн/т (столичний регіон) з точковим зниженням. «Подекуди трейдери зменшують свої ціни. Одна з причин - нестача обігових коштів. У ці запаси дехто вклав сотні мільйонів гривень», - зазначив один зі співрозмовників.

Попри суттєве зниження імпорту з початку вересня, на ринку зберігається профіцит. Через рекордно високий серпневий імпорт трейдери минулого тижня завезли найнижчі обсяги газу з травня 2022 року - 5 тис. т. «Виходить, що за 8 днів вересневого імпорту «з'їли» третину серпневого надлишку», - зазначив імпортер.

Але, як вважають на ринку, цього тижня можливе збільшення відвантажень, хоча й не суттєве. «Газу багато, тому везти новий ресурс поки немає сенсу. А ось залізничний, куплений раніше, буде доїжджати», - підсумували в одній із компаній.

Деякі компанії розраховують на зниження цін у закордонних постачальників через зменшення запитів. Але не всі поділяють такий оптимізм. «Якщо і знизяться, то вже у жовтні під тиском котирувань нафти», - вважають в одній із великих паливних мереж.