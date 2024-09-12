Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гуртові ціни на LPG ще не визначилися з темпами росту

Гуртові ціни на LPG ще не визначилися з темпами росту

 Динаміка середньої гуртової ціни на скраплений газ в Україні у вересні 2024 р., грн/т

За тиждень із 4 по 11 вересня середня вартість скрапленого газу знизилася на 200 грн/т і, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», становить 52 850 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 11 вересня ціни на ресурс були близькими до минулотижневих і коливалися у діапазоні +/- 52 000-53 000 грн/т.

Українські виробники виставили на аукціон 4,14 тис. т ресурсу, що на 6% менше, ніж минулого тижня. Торги розпочалися відразу з початкових 51 500 грн/т «Укргазвидобування» і 51 990 грн/т «Укрнафти». Але згодом вартість лотів, як в однієї, так і в іншої компанії, зросла: в «Укрнафти» - до 53 220 грн/т, в «Укргазвидобування» - до 53 400 грн/т.

На аукціоні приватних виробників ціни на газ 9-10 вересня знизилися порівняно з тижнем раніше на 1 200-2 250 грн/т і становили 51 300-51 960 грн/т.

Зазначимо, що GT GROUP анонсувала на УЕБ 12 серпня торги, на яких трейдер пропонує 1,1 тис. т ресурсу за 50 500-54 500 грн/т, що нижче за сьогоднішній прайс компанії на 500 грн/т.

Загалом учасники ринку вважають вартість продукту внутрішнього виробництва досить непоганою, особливо для східних регіонів.

«Та щоб розбавити старі залишки, ціна зависока», - зазначили в одній із паливних компаній.

«Вона нижча за імпорт, який розмитнюється за новими акцизними ставками, як для столиці, так і для сходу», - додали в іншій.

Але, як зазначив один із трейдерів, наразі ціни на газ на ринку «проміжні, повністю акциз не відіграли, тому новий імпорт нікуди не рахується».

Як повідомляв enkorr, з урахуванням транспортних витрат до українського кордону ціна на газову суміш з Польщі становить $758-774/т, що з доставленням у Київ у середньому коштуватиме близько 55 100 грн/т (за курсом міжбанку на 11 вересня - ek).

Більш дешеві пропозиції з Литви наразі обмежені. «Orlen Lietuva відпускає по кілька машин в руки, та й пропозиції від литовських трейдерів теж обмежено. Крім того, за щоденним протоколом ціни на ресурс підростають щодня», - розповів один з імпортерів литовського ресурсу.

Наразі ціни на газ по країні коливаються від 51 000-51 500 грн/т (захід/південь) до 53 000-54 000 грн/т (столичний регіон) з точковим зниженням. «Подекуди трейдери зменшують свої ціни. Одна з причин - нестача обігових коштів. У ці запаси дехто вклав сотні мільйонів гривень», - зазначив один зі співрозмовників.

Попри суттєве зниження імпорту з початку вересня, на ринку зберігається профіцит. Через рекордно високий серпневий імпорт трейдери минулого тижня завезли найнижчі обсяги газу з травня 2022 року - 5 тис. т. «Виходить, що за 8 днів вересневого імпорту «з'їли» третину серпневого надлишку», - зазначив імпортер.

Але, як вважають на ринку, цього тижня можливе збільшення відвантажень, хоча й не суттєве. «Газу багато, тому везти новий ресурс поки немає сенсу. А ось залізничний, куплений раніше, буде доїжджати», - підсумували в одній із компаній.

Деякі компанії розраховують на зниження цін у закордонних постачальників через зменшення запитів. Але не всі поділяють такий оптимізм. «Якщо і знизяться, то вже у жовтні під тиском котирувань нафти», - вважають в одній із великих паливних мереж.

За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес