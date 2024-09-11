Ціни на нафту відновлюються через побоювання перебоїв у постачанні через ураган

Ціни на нафту зросли в середу, відігравши частину втрат попереднього дня, оскільки побоювання, що ураган «Франсін» перекриє видобуток у США, найбільшому світовому виробнику нафти, переважили занепокоєння щодо слабкого світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:30 EET зросли на 34 центи, або на 0,5%, до 69,53 долара за барель, в той час як ф'ючерси на нафту в США коштували 66,10 долара за барель, що на 35 центів, або на 0,5% більше.

Обидва еталони впали майже на 3 долари у вівторок, при цьому Brent досягла найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI впала до рівня травня 2023 року, після того як ОПЕК+ переглянула свій прогноз попиту на цей рік і 2025 рік.

«Ринок відновився самостійно, оскільки падіння у вівторок було значним», - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities, додавши, що побоювання щодо перебоїв у постачанні через ураган "Франсін" також надали підтримку.

«Тим не менш, знижувальний тиск, ймовірно, продовжиться в найближчій перспективі, оскільки інвестори стурбовані уповільненням попиту через економічний спад в Китаї і США», - сказав він, додавши, що знизив свій прогнозний діапазон цін на нафту WTI до кінця року до $60-$80 з $65-$85 на цьому тижні.

Як повідомив у вівторок Національний центр ураганів США, «Франсін» посилився до урагану в Мексиканській затоці, що змусило жителів Луїзіани евакуюватися вглиб країни, а нафтогазові компанії - зупинити видобуток.

Близько 24% видобутку нафти і 26% видобутку природного газу в Мексиканській затоці США були відключені через шторм, повідомило у вівторок Бюро з безпеки і охорони навколишнього середовища США (BSEE).

У вівторок Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на 2,03 млн барелів на добу (б/д) в 2024 році в порівнянні з прогнозом минулого місяця на 2,11 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті.

ОПЕК також знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на 2025 рік до 1,74 млн барелів на добу з 1,78 млн барелів на добу.

Але Управління енергетичної інформації США (EIA) заявило у вівторок, що світовий попит на нафту зросте до рекордного рівня цього року, в той час як зростання видобутку буде меншим, ніж попередні прогнози.

Ціни на нафту також підтримало скорочення запасів сирої нафти в США.

За тиждень, що закінчився 6 вересня, запаси сирої нафти в США впали на 2,793 млн барелів, а запаси бензину зменшилися на 513 000 барелів, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Одинадцять аналітиків, опитаних Reuters, в середньому оцінили, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 1 млн барелів, а запаси бензину скоротилися на 0,1 млн барелів.

Минулого місяця добовий імпорт сирої нафти в Китай зріс до найвищого рівня за рік, як показали митні дані і записи Reuters у вівторок, але це все ще на 7% менше, ніж рік тому, а з початку року імпорт на 3% менше, ніж за позаминулий період.

Це змусило Хіроюкі Кікукаву, президента NS Trading, підрозділу Nissan Securities, спрогнозувати, що ринок залишиться «ведмежим» через побоювання щодо уповільнення світового попиту, в тому числі в Китаї.