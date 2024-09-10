Ціни на нафту знижуються, оскільки слабкий попит компенсує перебої в постачанні через шторм у Перській затоці

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки слабкий попит в Китаї компенсував перебої в постачанні через тропічний шторм «Франсін», а ризики надлишку пропозиції нафти в світі продовжували тиснути на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:34 EET подешевшали на 4 центи, або на 0,06%, до 72,80 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI втратили 10 центів, або 0,15%, і торгувались на рівні 68,60 доларів за барель.

Обидва бенчмарки зросли приблизно на 1% за підсумками торгів у понеділок.

Берегова охорона США наказала закрити всі операції в Браунсвіллі та інших невеликих портах Техасу в понеділок ввечері, коли тропічний шторм «Франсін» просувався через Мексиканську затоку.

Порт Корпус-Крісті залишився відкритим, але з обмеженнями.

За прогнозами Національного центру ураганів (NHC), тропічний шторм значно посилиться протягом наступних кількох днів і, як очікується, стане ураганом в ніч на понеділок або вранці у вівторок.

Exxon Mobil заявила, що зупинила видобуток на своїй морській видобувній платформі Hoover, а Shell призупинила бурові роботи на двох платформах. Chevron також почала припиняти видобуток нафти і газу на двох своїх морських видобувних платформах.

«Щонайменше 125 000 барелів на добу (б/д) нафтових потужностей знаходяться під загрозою зриву», - зазначають аналітики ANZ, посилаючись на дані NHC.

Однак ознаки ослаблення світового попиту і очікування збереження надлишкової пропозиції нафти продовжують тиснути на ринок.

Дані з Китаю в понеділок показали, що споживча інфляція в країні прискорилася в серпні до найшвидших темпів за останні півроку, але внутрішній попит залишився слабким, а дефляція цін виробників погіршилася.

«Ознаки слабкості в США і Китаї прискорили ведмежий тон серед інвесторів, причому фондові менеджери зараз найменш оптимістично налаштовані щодо нафти за останні 13 років», - відзначили в ANZ.

Світові сировинні трейдери Gunvor і Trafigura очікують, що ціни на нафту можуть коливатися в діапазоні від 60 до 70 доларів за барель через ослаблення попиту в Китаї і збереження глобального надлишку пропозиції, повідомили керівники компаній учасникам Азіатсько-Тихоокеанської нафтової конференції (АТЕС) в понеділок.

Перехід Китаю на низьковуглецеві види палива і млява економіка стримують зростання попиту на нафту в найбільшому в світі імпортері сирої нафти, заявили спікери конференції АТЕС.

Щорічне зростання попиту в Китаї сповільнилося з приблизно 500 000-600 000 барелів на добу за п'ять років до пандемії COVID-19 до 200 000 барелів на добу зараз, сказав Даан Струйвен, керівник відділу досліджень нафти в Goldman Sachs.

У вівторок ринки чекатимуть на щомісячний звіт про стан ринку нафти від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Управління енергетичної інформації США також опублікує свій короткостроковий енергетичний огляд з прогнозами щодо світового ринку та видобутку сирої нафти в США.