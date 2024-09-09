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АНАЛІТИКА

Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні

Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні

 

Набуття чинності новими акцизами поставили ринок на низький старт, але все пішло не за планом. Через зниження зовнішніх котирувань вже у другій половині минулого тижня трейдери почали переписувати прайси на більш низькі. Вже також традиційно нарікали на неактивний попит.

«Усі набрали продукту в серпні перед акцизом, тому зараз попит так собі. Це було очікуваним», - розповіли в одній із компаній.

Крім того, на «відчуття попиту» вплинув колосальний імпорт пального минулого тижня і загалом у серпні. З 26 по 31 серпня було відвантажено 199,5 тис. т ДП, або на 43% більше, ніж тижнем раніше. Інакше кажучи, за тиждень привезли майже третину місячного обсягу.

Як повідомляв enkorr, у серпні обсяги імпорту пального перевищили рекорди січня і червня 2023 року, коли, відповідно, ринок готувався до ембарго ЄС проти російських нафтопродуктів і напередодні торішнього повернення ставок акцизів.

«Такий баланс між попитом і пропозицією, а точніше його відсутність, призвів до значного зменшення маржинальності. Її (маржі - ek) майже немає, на півдні так точно», - розповів генеральний директор УНТК Олексій Дронніков

Інший імпортер зазначив, що цього тижня на ринку сумбур.

«Хтось тримає обсяги, хтось знижується, щоб швидше продати, хтось зовсім не поспішає. Думаю, наступного тижня вже буде все більш спокійно», - додав він.

Але через зниження європейських котирувань «утримання» пального створює чималі ризики.

«Понад те, це вже невигідно. Особливо для тих, хто купив в Україні товар, тобто посередників», - зазначили в одній із компаній.

За п'ять робочих днів, із 30 серпня по 5 вересня, ціна на пальне в Європі знизилася у середньому на $30/т, або 1,23 грн/л. Різниця між старою і новою акцизними ставками становить біля $51/т за курсом міжбанку на 6 вересня. Тому падіння зовнішнього ринку змогло перекрити більш ніж половину ставки нового акцизу.

Але за фактом ціна впала ще більше: з 2 по 6 вересня середня вартість дизпального знизилася на 0,65 грн/л, до 43,78 грн/л. Якщо порівнювати з кінцем серпня, падіння становить 0,24 грн/л.

На півдні 6 вересня ціни коливалися у межах 40,95-41,65 грн/л при 41,20-42,10 грн/л тижнем раніше. Але, зі слів трейдерів, є пропозиції й за 40,70 грн/л від перекупів. У нижньому ціновому діапазоні засвітився «Укройлпродукт», за ним «Нексен Ойл» із ціною 41 грн/л.

Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні

 

На заході діапазон цін ширший: 42,60-44,20 грн/л. На нижній межі пропонували пальне УНТК, «Мартін Трейд» і MCK Group.

Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні

 

Цього тижня паливні компанії прогнозують подальше зниження гуртових цін на дизпальне через тиск зовнішнього ринку, котирування на якому, швидше за все, зберігатимуть нисхідний тренд. Упевненості в цьому додають ф'ючерси на газойлі на лондонській біржі, які продовжують знижуватись, досягаючи нових рівнів цьогорічного дна.


Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні
За матеріалами: EnKorr
 

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