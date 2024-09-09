На початку вересня попит на імпортний LPG обвалився

На початку вересня ціни на скраплений газ на західному й південному напрямках постачань продовжили зростання. Водночас попит на імпортний ресурс із боку українських компаній обвалився на тлі достатніх запасів, які було сформовано протягом серпня.

Вартість гуртових партій російської суміші у східних воєводствах Польщі за тиждень не змінилася й становить 2 800-2 850 зл/т ($727-740/т). На початку вересня на польському ринку спостерігається сталий попит на автогаз, тоді як відправлення продукту з росії зменшуються. У серпні російські компанії відвантажили у бік Польщі 49,6 тис. тонн газу, це на 12% менше порівняно з липнем. Серпневий експорт газу з Казахстану в польському напрямку також скоротився через ремонт на родовищі Тенгіз і високий внутрішній попит. Учасники ринку вважають, що у вересні тенденція скорочення відправлень з рф збережеться. Цього місяця на кількох російських заводах почалися ремонтні роботи, що зменшить обсяги пропозиції для експорту.

Подальше скорочення обсягів пропозиції позначилося на цінах імпорту. Вартість залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні за тиждень зросла на $10-15/т, до $580-610/т DAP Брест.

Ціни на ПБТ для українських покупців на початку вересня продовжили зростання. Вартість автомобільних партій на умовах FCA зросла на $5/т, до $720-745/т. З урахуванням транспортних витрат до українського кордону суміш здорожчала на $7/т, до $758-774/т. Польські компанії збільшують ціни через підвищений попит на неросійський газ на внутрішньому ринку. Водночас українські імпортери не поспішають розкуповувати дорогий продукт. «Ми вели перемовини з однією з українських мереж, але їх не влаштувала ціна. Домовились повернутися до питання через тиждень», - розповів один із польських трейдерів.

Утім, в іншій польській компанії вважають, що ціни на газ у Польщі не впадуть навіть через зменшення котирувань в ARA. Кілька учасників ринку повідомили enkorr, що 13 вересня на НПЗ у Плоцьку почнеться ремонт, який триватиме п'ять тижнів. Через це концерн Orlen активно скуповує газ, створюючи додатковий попит. «Коли українські клієнти повернуться, вони будуть здивовані, тому що на польському ринку ціни будуть вищими від очікуваних», - зазначили у польській компанії.

На ринку пропану ціни на початку вересня не зазнали суттєвих змін. Вартість російського продукту, як і попереднього тижня, становила 2 900-2 950 зл/т ($753-766/т). Гуртові партії пропану у Гданську протягом тижня здешевшали з $760-775/т до $760-770/т. З урахуванням вартості доставлення у Малашевичі американський газ коштуватиме 3 100-3 150 зл/т ($805-818/т). Масові закупівлі газу для сушіння збіжжя аграріями поки що не почалися. Трейдери зазначають, що споживання пропану фермерами цього сезону може бути невисоким через суху погоду, що спостерігалася протягом серпня.

Ціни на балтійських терміналах за тиждень зросли на $1-16/т й становлять $735-780/т з урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону. Ціни у Литві й Латвії зростають на тлі високого попиту в Польщі й збільшення цін на ресурс Orlen Lietuva. Зі слів представників компаній, литовський виробник продовжує політику обмеження обсягів продажів. Обрані українські клієнти отримують по 1-2 машині на тиждень, решта залишається взагалі без обсягів.

Залізничні партії ПБТ на початку вересня пропонувалися за $790-800/т, це у середньому на $8/т менше, ніж наприкінці серпня. Але, з огляду на вартість газу на внутрішньому ринку, українські компанії вважають такі ціни зависокими. «Ціна у $800/т на кордоні - це дуже дорого, тим паче якщо везти газ у центр країни», - сказав один з імпортерів. Варто зазначити, що на останньому аукціоні «Укрнафти» середньозважена ціна на газ становила 52 470 грн/т ($757/т). У доларовому еквіваленті ціна зросла на $33/т порівняно з 23 серпня, проте лишається нижчою за імпортну альтернативу.

Підвищення цін Sonatrach у вересні змусило південних трейдерів збільшувати вартість газу. Автомобільні партії ПБТ у Галаці здорожчали до $750-760/т, це на $45-50/т дорожче порівняно з кінцем вересня. Вартість автомобільних партій суміші у Мангалії зросла на $30/т - до $710-720/т. Українські постачальники на дунайських терміналах пропонували суміш за 51 000-51 500 грн/т ($727-738/т). Зростання цін і затоварювання українського ринку негативно позначилося на продажах південних трейдерів. «Попиту немає, але ми не маємо можливості зменшити наші ціни», - розповів один із румунських постачальників.