Акцизний надлишок: серпневий імпорт ДП в Україну зріс на чверть

У серпні імпорт дизпального в Україну зріс на 23% і досяг 664 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Обсяги закупівель палива за кордоном перевищили показники січня 2023 року, коли ринок готувався до можливих наслідків ембарго ЄС проти російських нафтопродуктів. Також імпорт був вищим за червень 2023 року, напередодні торішнього повернення ставок акцизів.

Компанії активно купували дизель за кордоном, користуючись можливістю додатково заробити на різниці акцизів, оскільки цього року держава більш переконливо мотивує паливний бізнес сплачувати податки. Варто нагадати, що багато трейдерів різного калібру за останні кілька місяців потрапили у ризикові.

На користь імпортерів грала й цінова кон'юнктура європейського ринку дизпального. У серпні котирування ULSD у Північно-Західній Європі й Середземномор'ї коливалися в діапазоні $696-750/т CIF, тоді як у липні тонна дизелю на еталонних базисах становила $731-826/т CIF.

Зростання постачань у серпні відбулося з усіх напрямків, але найбільш приріст обсягів імпорту було зафіксовано з південних країн. Минулого місяця на півдні українські компанії придбали 383 тис. тонн дизпального, це на 81 тис. тонн, або на 27%, більше порівняно з липнем.

Найбільші обсяги продукту на південному напрямку надійшли з Румунії. У серпні постачання звідти зросли на 32%, до 223 тис. тонн. Дві третини відвантажень припало на трьох трейдерів: Vitol (75 тис. тонн), Euronova Energies (51 тис. тонн) і Socar (26 тис. тонн). Також більш як 10 тис. тонн у серпні продали компанії Oscar Downstream і Rinaco Trade.

Вочевидь, деякі українські компанії в умовах обмеженого часу зробили ставку на збільшення постачань ресурсу з ближчих румунських базисів. Через це імпорт дизпального з Греції у серпні скоротився на 3%, до 116 тис. тонн. Найбільші обсяги палива виробництва Hellenic Petroleum і Motor Oil продали в компанії Cantarell Trading (31 тис. тонн), D.Trading (19 тис. тонн) і Orexim Trading (15 тис. тонн).

Постачання дизпального з Туреччини у серпні потроїлися й досягли 35 тис. тонн. У цьому разі довгу логістику було компенсовано низькими преміями в порту «Аліага». У серпні, окрім дизпального STAR, в Україну постачався продукт Tupras Aliaga Izmir Refinery. Варто зазначити, що обидва заводи наразі переробляють російську нафту, а морські термінали інших НПЗ компанії Tupras активно імпортують російські дизпальне й газойль.

Відвантаження з Заходу зросли лише на 19%, до 282 тис. тонн. На постачаннях ресурсу з цього напрямку позначилися логістичні обмеження Orlen Lietuva. Протягом серпня на терміналі «Моцкава» проводилася реконструкція з метою збільшення пропускної здатності, що призвело до скорочення залізничних відправлень з 19,8 тис. тонн у липні до 7,7 тис. тонн у серпні. Зменшення кількості поїздів було компенсовано зростанням продажів автомобільних партій дизелю, але у підсумку постачання ресурсу з Литви зросли лише на 2%.

Імпорт дизпального з Польщі у серпні зріс на 30%, до 162 тис. тонн. Найбільші обсяги постачань забезпечила компанія Select Energy, яка є партнером «Укрпалетсистему». Минулого місяця компанія з Коростеня імпортувала 61 тис. тонн продукту, це на 10% більше порівняно з липнем. Другою за обсягами постачань дизпального у серпні з Польщі була група Unimot. Минулого місяця продажі дизелю Unimot в Україну подвоїлися й становили 49 тис. тонн. На третю сходинку рейтингу відкотився концерн Orlen, який скоротив залізничні відвантаження продукту з 38 тис. тонн у липні до 30 тис. тонн у серпні.

У серпні в Україну постачалося дизпальне, яке було вироблено у 20 країнах. Але на першу десятку країн-виробників припало 90% обсягів постачань у серпні. Найбільші обсяги імпортованого продукту належали дизпальному грецького походження. Минулого місяця компанії придбали 159 тис. тонн палива виробництва Hellenic Petroleum і Motor Oil. Друге місце за обсягами посіла Туреччина. Продукція НПЗ STAR і Tupras у структурі імпорту становила 128 тис. тонн. Майже 55 тис. тонн дизелю виробництва ADNOC було відвантажено з ОАЕ.