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Очікуваний постріл: ціна на газ перевалила за 53 000 грн/т
14:44 05.09.2024 |
Вартість скрапленого газу зберігає висхідний тренд, додавши за тиждень із 28 серпня по 5 вересня у середньому 6 070 грн/т, і становить 53 050 грн/т. На аукціоні внутрішніх виробників 4 вересня середньозважена ціна на газ зросла на 3 623 грн/т, до 52 470 грн/т. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95» і Української енергетичної біржі.
На аукціоні УЕБ було виставлено 4,4 тис. т газу, що на 36% більше, ніж тижнем раніше. За короткий час «Укргазвидобування» реалізувало весь виставлений обсяг за ціною +/- 53 000 грн/т. Водночас ціна на ресурс «Укрнафти» спочатку варіювалась у межах 53 000-53 826 грн/т, а далі знизилася до 51 550-52 930 грн/т.
Окрім державних виробників, на УЕБ 4 вересня були анонсовані торги GT Group, на яких трейдер пропонував 1,1 тис. т газу за 50 000-54 500 грн/т залежно від базису. Але жодного лота не було придбано.
На торгах приватних виробників 2-4 вересня вартість LPG становила 53 160-53 600 грн/т.
«Вартість газу на аукціоні була досить адекватною. 53 000 грн/т - це зараз орієнтир. Сьогодні (4 вересня - ek) пропозиції від заходу до сходу становили 52 500-54 000 грн/т», - зазначили в одній із паливних мереж.
Але через значні запаси деякі учасники торгів не поспішали купувати ресурс, чекаючи більш привабливої ціни, яка зможе «розбавити» дорогий імпорт. «З нашими залишками наша «стеля» - 51 000 грн/т», - розповіли в компанії з південно-східного регіону.
А ресурсу на ринку дуже багато через рекордний серпневий імпорт на тлі незначних проливів. Нагадаємо, у серпні імпортери оформили 124 тис. т газу, з максимальним тижневим показником в 34,7 тис. т за останній тиждень місяця.
«З урахуванням значного зростання імпортної ціни на газ через збільшення акцизу дешеві залишки розмиються дуже швидко. Тому з середини вересня ми вже не відчуватимемо впливу старого ресурсу, а будемо відштовхуватися в ціноутворенні від чистої ціни імпорту, яка наразі становить для Києва 54 500-55 000 грн/т», - зазначили в одній із великих паливних компаній.
«Якщо рахувати ціни на півдні, то за новими котируваннями Sonatrach і акцизом з другої декади вересня у Києві ресурс із цього напрямку коштуватиме мінімально 56 200 грн/т. З Польщі може бути дешевшим: близько 55 400 грн/т», - вважає Владислав Скирський із «Мартін Трейду».
Щодо пропозицій більш дешевого газу з західного кордону, то, зі слів трейдерів, Orlen Lietuva цього тижня ресурсу не пропонував. «Що буде наступного тижня, наразі невідомо, та є ймовірність, що обсяги й надалі будуть обмеженими», - зазначив один з імпортерів орленівського газу.
Та окремі трейдери не виключають зростання відвантаження російського газу з польських терміналів, такого, як, наприклад, у Білосток. У серпні постачання з цього базису порівняно з липнем зросло на 41%, до 3,1 тис. т, або 5 газовозів на добу.
Загалом цього місяця очікується зниження обсягу імпорту газу. «У серпні навезли багато, у вересні, швидше за все, відвантажуватимуть тільки раніше законтрактований ресурс», - додав один зі співрозмовників.
Хоча трейдери й прогнозують протягом тижня подальше зростання ціни на газ на 2 000-3 000 грн/т, але зменшення вартості нафти може внести свої корективи й певним чином нівелювати різницю між старими й новими акцизними ставками.
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