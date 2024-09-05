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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, оскільки ОПЕК+ може відкласти збільшення пропозиції, а запаси в США скоротилися

 

Ціни на нафту зросли після падіння до багатомісячних мінімумів, оскільки основні виробники можуть відкласти заплановане на наступний місяць збільшення видобутку, а запаси в США впали, хоча зростання було обмежене постійними побоюваннями щодо попиту.

Ф'ючерси на листопад на нафту Brent о 06:02 EET подорожчали на 15 центів, або на 0,1%, до $72,85 після падіння на 1,4% на попередній сесії до найнижчого закриття з 27 червня 2023 року. Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень виросли на 15 центів, або на 0,22%, до 69,35 долара після падіння на 1,6% в середу до найнижчого рівня з 11 грудня.

«Песимістичні настрої на нафтових ринках, схоже, слабшають після того, як з'явилися сильні дані від API і новини про те, що ОПЕК+ переглядає рішення про збільшення видобутку, що зміцнило надії», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників на чолі з Росією, відома як ОПЕК+, обговорює можливість відкласти заплановане на жовтень збільшення видобутку нафти після падіння цін, повідомили Reuters у середу чотири джерела з групи виробників.

Минулого тижня ОПЕК+ мала намір продовжити збільшення видобутку на 180 000 барелів на добу (б/д) у жовтні, що є частиною плану поступового згортання нещодавнього скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу.

Але потенційне завершення суперечки, яка зупинила експорт Лівії, і слабкий китайський попит підштовхнули групу до перегляду цього плану.

Ціни в четвер також отримали підтримку після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти і палива в США впали минулого тижня, згідно з джерелами на ринку, які посилаються на дані API в середу.

«Дані API, опубліковані вночі, були конструктивними», - відзначили аналітики ING в замітці для клієнтів, додавши, що якщо офіційні урядові дані покажуть таке ж зниження пізніше, це може стати "найбільшим тижневим падінням з червня".

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси нафти впали на 7,431 млн барелів за тиждень, що закінчився 30 серпня, порівняно з очікуваннями аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зниження на 1 млн барелів.

Щотижневі дані по запасах нафти в США від Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані в четвер о 14:30 за Гринвічем.

Тим не менш, постійне занепокоєння щодо попиту обмежує зростання цін.

Дані, опубліковані на вихідних урядом Китаю, показали, що виробнича активність в країні, яка є найбільшим споживачем нафти в світі, впала до шестимісячного мінімуму минулого місяця, оскільки відпускні ціни на заводах впали, а власники боролися за замовлення.

«В економічному плані уповільнення китайської економіки і слабкий попит на нафту, який здивував деяких учасників ринку, підірвали довіру на ринку, - відзначають аналітики Citi в своїй записці.

«По суті, ринок очікує відносно більш вільний ринок. Нафтопереробні заводи, що вступають в сезон ремонтів, скоротять відвантаження, закінчення літньої спеки на Близькому Сході має означати, що більше видобутої нафти буде вивільнено для експорту, а низька маржа нафтопереробки загрожує ще більшим скороченням роботи нафтопереробних заводів, що зменшить відвантаження нафти».
За матеріалами: investing.com
 

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