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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує падіння на тлі пом'якшення лівійського протистояння та побоювань щодо попиту

 

Ціни на нафту впали в середу, продовживши падіння більш ніж на 4% напередодні, на очікуваннях вирішення політичної суперечки, що зупинила лівійський експорт, і побоюваннях щодо зниження темпів зростання світового попиту.

Ф'ючерси на листопад на нафту марки Brent о 05:30 EET впали на 37 центів, або на 0,5%, до $73,38, після падіння на попередній сесії на 4,9%. Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень впали на 41 цент, або на 0,6%, до 69,93 долара після падіння на 4,4% у вівторок.

Обидва контракти впали до найнижчого рівня з грудня на ознаках угоди про врегулювання політичної суперечки між конкуруючими фракціями в Лівії, яка призвела до скороченя видобутоку приблизно наполовину і обмеження експорту.

«Продажі в Азії продовжилися на тлі очікувань потенційної угоди щодо врегулювання конфлікту в Лівії, - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

«Ринок залишається під тиском також через побоювання щодо кволого попиту на паливо після слабких економічних показників Китаю і США».

У вівторок два законодавчі органи Лівії домовилися про спільне призначення голови центрального банку, що потенційно може розрядити боротьбу за контроль над доходами від продажу нафти, яка призвела до суперечки.

У понеділок експорт лівійської нафти з основних портів був зупинений, а видобуток скоротився по всій країні. Лівійська національна нафтова корпорація (NOC) оголосила форс-мажорні обставини на своєму нафтовому родовищі Ель-Фелль з 2 вересня.

«Послаблення політичної напруженості в Лівії, що може призвести до відновлення поставок, і економічна слабкість найбільших світових споживачів нафти, США і Китаю, служать збігом зустрічних вітрів для цін на нафту», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Більш швидке скорочення нових замовлень і виробництва, поряд зі зростанням цін, представлене в даних індексу ділової активності у виробничому секторі США, схоже, відновлює побоювання щодо зростання, що не дає особливого заспокоєння щодо перспектив попиту на нафту».

Настрої на ринку ослабли після того, як у вівторок Інститут управління поставками опублікував дані, які показали, що промислове виробництво в США залишається пригніченим, незважаючи на невелике поліпшення в серпні в порівнянні з восьмимісячним мінімумом в липні.

У Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, останні дані показали, що виробнича активність у серпні впала до шестимісячного мінімуму, коли сповільнилося зростання цін на нове житло.

Щотижневі дані про запаси в США були затримані через вихідний день праці в понеділок. Звіт Американського інституту нафти буде опублікований о 16:30 за східним часом (20:30 за Гринвічем) в середу, а дані Управління енергетичної інформації будуть опубліковані об 11:00 за східним часом (15:00 за Гринвічем) в четвер.

Запаси сирої нафти і бензину в США, як очікувалося, впали минулого тижня, в той час як запаси дистилятів, ймовірно, зросли, як показало попереднє опитування Reuters у вівторок.
За матеріалами: investing.com
 

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