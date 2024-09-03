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Ціни на нафту падають, оскільки слабкий попит затьмарює блокаду в Лівії
08:33 03.09.2024 |
Ціни на нафту марки Brent знизилися на азіатських торгах у вівторок, оскільки занепокоєння щодо слабкої економіки в Китаї, яка знижує попит, переважило вплив блокування нафтовидобувних потужностей в Лівії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:56 EET подешевшали на 37 центів, або на 0,48%, до 77,15 долара за барель.
Американська нафта марки West Texas Intermediate, яка не торгувалася в понеділок через святкування Дня праці в США, подорожчала на 28 центів порівняно з п'ятничним закриттям на рівні 73,55 долара.
«Нафта залишається під тиском, враховуючи тривале занепокоєння щодо попиту в Китаї. Більш слабкі, ніж очікувалося, дані по індексу ділової активності PMI не змогли зменшити ці занепокоєння», - сказав Уоррен Паттерсон з ING.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) Китаю в серпні досяг шестимісячного мінімуму. У понеділок в Китаї було зафіксовано перше за вісім місяців зниження нових експортних замовлень в липні, а ціни на нове житло зростали в серпні найнижчими темпами в цьому році.
«Ці коливання попиту, очевидно, більш ніж компенсують перебої з поставками з Лівії», - сказав Паттерсон.
Місія ООН з підтримки Лівії повідомила, що в понеділок провела переговори з метою врегулювання суперечки щодо контролю над центральним банком, яка призвела до блокади найціннішого товару країни, в результаті чого видобуток нафти знизився до менш ніж половини від звичайного рівня.
За повідомленням ООН, ворожуючі фракції уклали проект угоди і мають намір підписати її у вівторок, не надаючи подальших подробиць.
Експорт нафти з лівійських портів у понеділок залишався зупиненим, а видобуток скоротився, повідомили Reuters шість інженерів.
Лівійська національна нафтова корпорація (NOC) заявила в понеділок, що оголосила форс-мажорні обставини на своєму нафтовому родовищі Ель-Філт з 2 вересня.
Загальний видобуток впав до трохи більше 591 000 барелів на добу станом на 28 серпня з майже 959 000 барелів на добу 26 серпня, повідомила NOC. Станом на 20 липня видобуток становив близько 1,28 млн барелів на добу (б/д).
Вісім членів Організації країн-експортерів нафти та афілійованих осіб, відомих як ОПЕК+, планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в жовтні, і цей план, за словами галузевих джерел, швидше за все, буде реалізований, незважаючи на побоювання щодо попиту.
«Є припущення, що вони дотримуватимуться запланованого збільшення видобутку, однак багато чого буде залежати від того, наскільки слабким буде ринок», - сказав Паттерсон з ING.
Опитування Reuters, проведене в понеділок, показало, що видобуток нафти ОПЕК минулого місяця впав до найнижчого рівня з січня.
Занепокоєння з приводу поставок посилюється тим, що в понеділок два нафтові танкери були атаковані в Червоному морі біля берегів Ємену, але не зазнали значних пошкоджень. Відповідальність взяли на себе підтримувані Іраном хусити.
Також російський нафтопереробний завод «Газпромнефть» в Москві призупинив роботу на одній установці для проведення ремонту. Пожежа спалахнула в неділю після удару безпілотника по заводу, який минулого року переробив 11,6 мільйона тонн сирої нафти.
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