Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує втрачати на слабких даних по Китаю та перспективі збільшення видобутку ОПЕК+

 

Ціни на нафту продовжили падіння в понеділок, оскільки інвестори очікують збільшення видобутку ОПЕК+ з жовтня на тлі різкого падіння видобутку в Лівії на тлі млявого попиту в Китаї і США, двох найбільших світових споживачів нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:08 EET подешевшали на 57 центів, або на 0,7%, до 76,36 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 50 центів, або на 0,7%, до 73,05 долара за барель.

Втрати послідували за падінням нафти марки Brent на 0,3% минулого тижня і на 1,7% - WTI.

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, група, відома як ОПЕК+, має намір продовжити заплановане збільшення видобутку нафти з жовтня, повідомили Reuters шість джерел з групи виробників.

Вісім членів ОПЕК+ планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в жовтні в рамках плану, який передбачає початок згортання останнього етапу скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу, зберігаючи інші скорочення до кінця 2025 року.

«Існують побоювання, що ОПЕК піде далі і збільшить видобуток з жовтня, - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

«Однак, я думаю, що результат буде залежати від ціни, оскільки це станеться, якщо ціна WTI буде ближче до $80, ніж до $70».

У Лівії нафтова компанія Перської затоки відновила видобуток до 120 000 барелів на добу для задоволення внутрішніх потреб, в той час як експорт все ще зупинений, повідомили інженери в неділю, після того, як протистояння між фракціями закрило більшість нафтових родовищ країни.

І Brent, і WTI зазнавали збитків протягом двох місяців поспіль, оскільки економічні проблеми в Китаї і США переважили перебої в поставках з Лівії і зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході.

У серпні виробнича активність в Китаї впала до шестимісячного мінімуму, оскільки відпускні ціни на продукцію впали, а власники боролися за замовлення, як показало офіційне опитування, проведене в суботу, що змусило політиків наполягати на планах по наданню більшого стимулу домогосподарствам.

«Більш м'який, ніж очікувалося, індекс ділової активності в Китаї, опублікований на вихідних, посилює побоювання, що китайська економіка не досягне цільових показників зростання», - сказав Сікамор.

У США споживання нафти сповільнилося в червні до найнижчого сезонного рівня з часів пандемії коронавірусу 2020 року, свідчать дані Управління енергетичної інформації США, опубліковані в п'ятницю.

«Ми бачимо зниження темпів зростання в 2025 році, обумовлене економічними попутними вітрами в Китаї і США», - відзначають аналітики ANZ в записці.

«Ми вважаємо, що ОПЕК не матиме іншого вибору, окрім як відкласти етап добровільного скорочення видобутку, якщо вона хоче підвищити ціни».

Кількість діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня не змінилася і склала 483, повідомляє Baker Hughes у своєму щотижневому звіті.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0976
  0,0384
 0,09
EUR
 1
 45,4622
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес