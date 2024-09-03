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Нафта продовжує втрачати на слабких даних по Китаю та перспективі збільшення видобутку ОПЕК+
08:33 02.09.2024 |
Ціни на нафту продовжили падіння в понеділок, оскільки інвестори очікують збільшення видобутку ОПЕК+ з жовтня на тлі різкого падіння видобутку в Лівії на тлі млявого попиту в Китаї і США, двох найбільших світових споживачів нафти.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:08 EET подешевшали на 57 центів, або на 0,7%, до 76,36 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 50 центів, або на 0,7%, до 73,05 долара за барель.
Втрати послідували за падінням нафти марки Brent на 0,3% минулого тижня і на 1,7% - WTI.
Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, група, відома як ОПЕК+, має намір продовжити заплановане збільшення видобутку нафти з жовтня, повідомили Reuters шість джерел з групи виробників.
Вісім членів ОПЕК+ планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в жовтні в рамках плану, який передбачає початок згортання останнього етапу скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу, зберігаючи інші скорочення до кінця 2025 року.
«Існують побоювання, що ОПЕК піде далі і збільшить видобуток з жовтня, - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
«Однак, я думаю, що результат буде залежати від ціни, оскільки це станеться, якщо ціна WTI буде ближче до $80, ніж до $70».
У Лівії нафтова компанія Перської затоки відновила видобуток до 120 000 барелів на добу для задоволення внутрішніх потреб, в той час як експорт все ще зупинений, повідомили інженери в неділю, після того, як протистояння між фракціями закрило більшість нафтових родовищ країни.
І Brent, і WTI зазнавали збитків протягом двох місяців поспіль, оскільки економічні проблеми в Китаї і США переважили перебої в поставках з Лівії і зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході.
У серпні виробнича активність в Китаї впала до шестимісячного мінімуму, оскільки відпускні ціни на продукцію впали, а власники боролися за замовлення, як показало офіційне опитування, проведене в суботу, що змусило політиків наполягати на планах по наданню більшого стимулу домогосподарствам.
«Більш м'який, ніж очікувалося, індекс ділової активності в Китаї, опублікований на вихідних, посилює побоювання, що китайська економіка не досягне цільових показників зростання», - сказав Сікамор.
У США споживання нафти сповільнилося в червні до найнижчого сезонного рівня з часів пандемії коронавірусу 2020 року, свідчать дані Управління енергетичної інформації США, опубліковані в п'ятницю.
«Ми бачимо зниження темпів зростання в 2025 році, обумовлене економічними попутними вітрами в Китаї і США», - відзначають аналітики ANZ в записці.
«Ми вважаємо, що ОПЕК не матиме іншого вибору, окрім як відкласти етап добровільного скорочення видобутку, якщо вона хоче підвищити ціни».
Кількість діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня не змінилася і склала 483, повідомляє Baker Hughes у своєму щотижневому звіті.
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