Нафта відновлюється на тлі геополітики і проблем з попитом, що хвилюють інвесторів

Нафта відновилася в середу після різкого падіння на попередній сесії, що завершило триденну серію зростання, оскільки інвестори вагалися між занепокоєнням щодо можливих втрат поставок з Лівії та Близького Сходу і занепокоєнням щодо світового попиту на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:09 EET подорожчали на 25 центів, або на 0,31%, до $79,80 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 17 центів, або 0,23%, до 75,70 долара.

Ціни відновлюються після більш ніж 2% падіння у вівторок, яке перервало триденну серію зростання більш ніж на 7%, оскільки побоювання щодо низької рентабельності нафтопереробних заводів вплинули на очікування щодо попиту на паливо на тлі даних, що свідчать про те, що зростання світового споживання в цьому році було нижчим, ніж прогнозувалося.

Підтримку ринку також надали галузеві дані, опубліковані пізно ввечері у вівторок, які показали, що запаси нафти і палива в США минулого тижня знизилися.

Однак найбільшими ризиками залишаються потенційна втрата поставок з Лівії, де близько 1,2 млн барелів на добу видобутку може бути зупинено на тлі політичних суперечок між конкуруючими урядовими угрупованнями, а також ескалація конфлікту між Ізраїлем і Газою із залученням бойовиків Лівану і сил Ірану, ключового виробника на Близькому Сході.

«Геополітичні ризики продовжують нависати над ринком», - зазначають аналітики ANZ.

Кілька нафтових родовищ по всій Лівії зупинили видобуток, оскільки кількість закритих родовищ зростає, повідомили у вівторок інженери, на тлі суперечки про контроль над центральним банком і доходами від нафти.

Підтвердження закриття родовищ від уряду в Тріполі або Національної нафтової корпорації (NOC), яка відповідає за нафтові ресурси, досі не надходило.

Однак інженери на південно-східних нафтових родовищах Амаль і Нафура повідомили Reuters, що видобуток зупинено, а інженери на родовищі Абу-Аттіфель, також на сході, сказали, що видобуток скоротився.

У секторі Газа тривають бої між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, що призводить до вимушеного переселення палестинців, в той час як ознак конкретного прориву в переговорах про припинення вогню в Каїрі було мало.

Відсутність прогресу в переговорах відбувається в той самий час, коли Ізраїль і підтримуване Іраном бойове угрупування Хезболла на вихідних обмінялися вогнем уздовж ліванського кордону.

Запаси сирої нафти впали на 3,407 млн барелів за тиждень, що закінчився 23 серпня, згідно з ринковими джерелами, що посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Запаси бензину впали на 1,863 млн барелів, а дистилятів - на 1,405 млн барелів.