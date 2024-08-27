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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту призупинили зростання після перебоїв в Лівії та напруженості на Близькому Сході

 

Ціни на нафту призупинили своє нещодавнє зростання, знизившись у вівторок після зростання більш ніж на 7% за попередні три сесії на тлі занепокоєння щодо поставок, викликаного побоюваннями розширення конфлікту на Близькому Сході і потенційним закриттям лівійських нафтових родовищ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:30 EET впали на 18 центів, або на 0,2%, до 81,25 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 28 центів, або на 0,4%, до 77,14 долара за барель.

«Втрати цін на нафту можуть здатися стриманими на сьогоднішній сесії, що свідчить про те, що ціни беруть перепочинок після різкого зростання протягом останніх кількох днів, - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Зі стрибком цін на нафту через геополітичні ризики на Близькому Сході і зупинку видобутку в Лівії, учасники ринку зараз перебувають у певній вичікувальній позиції, щоб оцінити подальший розвиток подій».

Ринки нафти різко зросли протягом попередніх трьох сесій через очікування зниження процентних ставок у США, що може збільшити попит на паливо, військові дії між Ізраїлем та Хезболлою в Лівані на вихідних, які загрожують більш масштабним конфліктом на Близькому Сході, що може призвести до перебоїв у постачанні з ключового регіону видобутку, а також через можливе закриття лівійських нафтових родовищ.

За цей період нафта WTI подорожчала на 7,6%, а Brent - на 7%.

Нафтові родовища на сході Лівії, на які припадає майже весь видобуток країни, будуть закриті, а видобуток і експорт припинені, заявила в понеділок адміністрація, що базується на сході країни, після спалаху напруженості навколо керівництва центрального банку.

Підтвердження від міжнародно визнаного уряду країни в Тріполі або від Національної нафтової корпорації (NOC), яка контролює нафтові ресурси країни, не надходило.

Політична суперечка може вплинути майже на всі 1,17 млн барелів нафти на добу, що видобуваються в північноафриканській країні, згідно з даними останнього огляду видобутку Організації країн-експортерів нафти, проведеного агентством Reuters у липні цього року.

Хоча «ведмежі» настрої щодо світового попиту на нафту можуть вплинути на ціни на нафту, причому попит з боку Китаю має значний вплив, потенційне закриття лівійських нафтових родовищ призведе до скорочення пропозиції і може загальмувати падіння цін на нафту, вважає аналітик Vortexa Серена Хуанг (Serena Huang).

«Інші виробники нафти будуть радіти вищим цінам на нафту, і не обов'язково негайно збільшуватимуть пропозицію», - зазначила аналітик компанії Vortexa Серена Хуанг.

Підтримку нафті також надала ескалація конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою, що супроводжувалася великим обміном ракетами між ними, оскільки Хезболла намагається помститися за вбивство старшого командира минулого місяця.

«Ринки залишаються на межі, оскільки перестрілки між Ізраїлем і Хезболлою посилюються», - зазначають аналітики ANZ.

Високопоставлений американський генерал заявив у понеділок, що небезпека більш широкої війни дещо зменшилася, але потенційний удар Ірану по Ізраїлю залишається ризиком.
За матеріалами: investing.com
 

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