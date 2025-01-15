Обсяг укладених договорів держзакупівель у Prozorro зріс на 36,6% у 2024 р. за зростання кількості на 41%

Замовники за підсумками конкурентних торгів уклали понад 379 тис. договорів на 793,04 млрд грн у 2024 році в системі електронних держзакупівель Prozorro, що на 36,6% більше за обсягом та на 41% більше за кількістю порівняно з показниками роком раніше, повідомляє пресслужба системи.

Згідно з опублікованою інформацією, 2024 року в торгах брали участь 19,21 тис. замовників.

"Завдяки конкуренції вдалося заощадити 52,6 млрд грн державних коштів. У закупівлях взяли участь 38,26 тис. постачальників", - констатують у Prozorro.

Як зазначається в повідомленні, загалом публічні замовники 2024 року оголосили конкурентні закупівлі на 1,19 трлн грн. Найбільший попит мали харчові продукти, ремонтні та дорожні роботи, паливо та електроенергія.

Наголошується, що 2024 року державні замовники сфокусувалися на закупівлях для оборони й уклали договори на 164,66 млрд грн, заощадивши при цьому 18,66 млрд грн.

"Інновацією року стала спеціальна процедура оборонних рамкових угод, за якою централізовано закуповували БПЛА, автомобілі та продовольство. Одними з найбільших оборонних замовників року стали держпідприємства Міністерства оборони "Агентство оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу", - зазначають у Prozorro.

Також електронний каталог Prozorro.Market продемонстрував стрімку динаміку: сума укладених угод зросла майже вп'ятеро - до 58,74 млрд грн. Цьому сприяло розширення категорій обов'язкових закупівель і збільшення попиту на електроенергію, медичні товари та паливо.

Підбиваючи підсумки, у пресслужбі наголосили, що 2024 року вперше через систему проведено закупівлі послуг із розмінування сільгоспземель (0,5 млрд грн), а також за правилами міжнародних донорів - Світового Банку, Червоного Хреста та USAID (1,46 млрд грн).