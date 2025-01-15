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Українські АЗС знову підвищили ціни на пальне
17:57 15.01.2025 |
Великі національні мережі ОККО і WOG підвищили ціни на всю лінійку пального. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
У ОККО зростання було нерівномірним: бензин і скраплений газ здорожчав на 50 коп./л, дизель - додав 1 грн/л. У WOG вся лінійка зросла на 75 коп./л (див. табл.).
З початку року бензин і газ в окковців здорожчав на 1,50 грн/л, дизпальне - на 1,50 грн/л, відігравши повністю акцизне зростання. WOG додав 1,75 грн/л.
Аналогічно до ОККО з початку року здорожчали «світлі» і в UPG. Оператор також сьогодні підтягнув вартість дизелю на 50 коп./л, до 53,90 грн/л.
Продовжують зростати й регіональні мережі. Полтавський «Автотранс» додав до вартості «світлих» 1 грн/л. Земляки з BVS поки підтягнули тільки дизель (+50 коп./л, до 54,99 грн/л).
Ознаки життя проявляє мережа «Приват». На поодиноких працюючих заправках оператора вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, газу - на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизелю в мережі, як і раніше, немає.
Дорожчало пальне й у дискаунтерів. За день крафтовий бензин «БРСМ-Нафти» зріс у середньому на 41 коп./л, до 53,72 грн/л, дизель - на 7 коп./л, до 49,78 грн/л, газ - на 24 коп./л, до 34,93 грн/л.
«Авантаж 7» додав 50 коп./л до всієї лінійки пального. З початку року в мережі ціни на «світлі» зросли на 1 грн/л, не відігравши навіть зростання акцизу. Проте газ здорожчав на 2 грн/л, що вище за новий акциз.
Зі слів представників паливних компаній, тенденція здорожчання пального збережеться і надалі. Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс.
Тільки через європейські котирування вартість бензину з початку року зросла у середньому на $21/т, або 0,79 грн/л, дизелю - на $32/т, або 1,36 грн/л. Курс долара відносно гривні на міжбанку додав 0,33 грн/$.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 2 по 15 січня і з 14 по 15 січня 2024 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
ДП
|
LPG
|
15.01.25
|
Зм. до 14.01
|
Зм. до 02.01
|
15.01.25
|
Зм. до 14.01
|
Зм. до 02.01
|
15.01.25
|
Зм. до 14.01
|
Зм. до 02.01
|
ОККО
|
59,49
|
0,50
|
1,50
|
57,99
|
1,00
|
2,00
|
38,49
|
0,50
|
1,50
|
WOG
|
59,74
|
0,75
|
1,75
|
57,74
|
0,75
|
1,75
|
38,73
|
0,75
|
1,75
|
Авіас
|
57,08
|
1,14
|
1,03
|
|
|
|
37,98
|
1,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
55,39
|
0,00
|
0,40
|
53,39
|
0,00
|
1,40
|
35,99
|
0,53
|
1,76
|
UPG
|
55,40
|
0,00
|
1,50
|
53,90
|
0,50
|
2,00
|
36,22
|
0,00
|
1,20
|
AMIC
|
55,86
|
0,00
|
0,03
|
53,57
|
0,00
|
0,71
|
35,66
|
0,09
|
0,40
|
Shell
|
57,82
|
0,00
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
1,00
|
SOCAR
|
58,99
|
0,00
|
1,00
|
56,99
|
0,00
|
1,00
|
37,99
|
0,00
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,72
|
0,41
|
0,80
|
49,78
|
0,07
|
0,73
|
34,93
|
0,24
|
1,16
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
1,00
|
56,09
|
0,00
|
1,00
|
37,99
|
0,00
|
1,30
|
BVS
|
56,99
|
0,00
|
1,00
|
54,99
|
0,50
|
2,00
|
35,99
|
0,00
|
1,00
|
Chipo
|
54,33
|
0,00
|
0,02
|
51,45
|
0,00
|
0,87
|
35,14
|
0,32
|
0,92
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,50
|
1,00
|
49,95
|
0,50
|
1,00
|
35,25
|
0,50
|
2,00
|
Укр-Петроль
|
52,90
|
0,00
|
0,00
|
51,40
|
0,00
|
2,00
|
|
|
|
Mango
|
54,49
|
0,00
|
0,50
|
50,99
|
0,50
|
1,00
|
35,29
|
0,30
|
1,30
|
Ovis
|
55,99
|
0,00
|
1,00
|
52,99
|
0,00
|
1,50
|
34,79
|
0,00
|
0,80
|
VST
|
56,10
|
0,00
|
0,40
|
53,10
|
0,00
|
2,30
|
36,00
|
0,00
|
1,00
|
Marshal
|
53,99
|
0,00
|
1,00
|
50,09
|
0,00
|
1,50
|
34,71
|
0,10
|
1,20
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
0,00
|
33,89
|
0,00
|
0,00
|
Олас
|
54,99
|
0,00
|
1,49
|
51,99
|
0,00
|
2,00
|
35,45
|
0,00
|
1,56
|
VostokGaz
|
54,99
|
-2,00
|
-1,00
|
51,49
|
-2,00
|
-0,50
|
35,09
|
-0,50
|
0,10
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
0,00
|
34,40
|
0,00
|
0,50
|
Neftek
|
55,99
|
-2,00
|
-1,00
|
51,49
|
-2,00
|
-1,50
|
35,49
|
-1,00
|
-0,50
|
Motto
|
53,91
|
0,36
|
0,93
|
50,29
|
0,11
|
0,89
|
35,51
|
0,26
|
1,39
|
Кворум
|
54,48
|
0,00
|
1,00
|
51,98
|
0,00
|
1,50
|
33,48
|
0,20
|
0,20
|
Автотранс
|
57,98
|
1,00
|
2,00
|
55,98
|
1,00
|
3,00
|
35,98
|
0,00
|
1,00
|
Рур груп
|
55,99
|
0,00
|
-0,30
|
54,99
|
1,00
|
0,50
|
35,00
|
0,00
|
0,00
|
ZOG
|
54,50
|
0,00
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
1,00
|
35,50
|
0,50
|
0,50
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
1,00
|
34,77
|
0,00
|
1,00
|
SUNOIL
|
53,09
|
0,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
1,01
|
34,19
|
0,00
|
0,79
|
Green Wave
|
54,30
|
0,40
|
0,90
|
53,30
|
0,40
|
1,90
|
34,90
|
0,70
|
1,00
|
RLS
|
54,90
|
0,00
|
1,00
|
51,80
|
1,00
|
2,00
|
35,90
|
0,50
|
1,20
|
Фактор
|
52,50
|
0,00
|
0,50
|
47,50
|
0,00
|
1,60
|
|
|
|
Параллель
|
57,99
|
0,00
|
1,00
|
57,32
|
0,00
|
1,33
|
35,42
|
0,00
|
1,33
|
Середня ціна в Україні
|
56,32
|
0,25
|
0,76
|
54,06
|
0,29
|
1,31
|
36,62
|
0,34
|
1,21
|
|
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