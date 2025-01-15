Українські АЗС знову підвищили ціни на пальне

Великі національні мережі ОККО і WOG підвищили ціни на всю лінійку пального. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У ОККО зростання було нерівномірним: бензин і скраплений газ здорожчав на 50 коп./л, дизель - додав 1 грн/л. У WOG вся лінійка зросла на 75 коп./л (див. табл.).

З початку року бензин і газ в окковців здорожчав на 1,50 грн/л, дизпальне - на 1,50 грн/л, відігравши повністю акцизне зростання. WOG додав 1,75 грн/л.

Аналогічно до ОККО з початку року здорожчали «світлі» і в UPG. Оператор також сьогодні підтягнув вартість дизелю на 50 коп./л, до 53,90 грн/л.

Продовжують зростати й регіональні мережі. Полтавський «Автотранс» додав до вартості «світлих» 1 грн/л. Земляки з BVS поки підтягнули тільки дизель (+50 коп./л, до 54,99 грн/л).

Ознаки життя проявляє мережа «Приват». На поодиноких працюючих заправках оператора вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, газу - на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизелю в мережі, як і раніше, немає.

Дорожчало пальне й у дискаунтерів. За день крафтовий бензин «БРСМ-Нафти» зріс у середньому на 41 коп./л, до 53,72 грн/л, дизель - на 7 коп./л, до 49,78 грн/л, газ - на 24 коп./л, до 34,93 грн/л.

«Авантаж 7» додав 50 коп./л до всієї лінійки пального. З початку року в мережі ціни на «світлі» зросли на 1 грн/л, не відігравши навіть зростання акцизу. Проте газ здорожчав на 2 грн/л, що вище за новий акциз.

Зі слів представників паливних компаній, тенденція здорожчання пального збережеться і надалі. Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс.

Тільки через європейські котирування вартість бензину з початку року зросла у середньому на $21/т, або 0,79 грн/л, дизелю - на $32/т, або 1,36 грн/л. Курс долара відносно гривні на міжбанку додав 0,33 грн/$.



