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АНАЛІТИКА

Українські АЗС знову підвищили ціни на пальне

 

Великі національні мережі ОККО і WOG підвищили ціни на всю лінійку пального. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У ОККО зростання було нерівномірним: бензин і скраплений газ здорожчав на 50 коп./л, дизель - додав 1 грн/л. У WOG вся лінійка зросла на 75 коп./л (див. табл.).

З початку року бензин і газ в окковців здорожчав на 1,50 грн/л, дизпальне - на 1,50 грн/л, відігравши повністю акцизне зростання. WOG додав 1,75 грн/л.

Аналогічно до ОККО з початку року здорожчали «світлі» і в UPG. Оператор також сьогодні підтягнув вартість дизелю на 50 коп./л, до 53,90 грн/л.

Продовжують зростати й регіональні мережі. Полтавський «Автотранс» додав до вартості «світлих» 1 грн/л. Земляки з BVS поки підтягнули тільки дизель (+50 коп./л, до 54,99 грн/л).

Ознаки життя проявляє мережа «Приват». На поодиноких працюючих заправках оператора вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, газу - на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизелю в мережі, як і раніше, немає.

Дорожчало пальне й у дискаунтерів. За день крафтовий бензин «БРСМ-Нафти» зріс у середньому на 41 коп./л, до 53,72 грн/л, дизель - на 7 коп./л, до 49,78 грн/л, газ - на 24 коп./л, до 34,93 грн/л.

«Авантаж 7» додав 50 коп./л до всієї лінійки пального. З початку року в мережі ціни на «світлі» зросли на 1 грн/л, не відігравши навіть зростання акцизу. Проте газ здорожчав на 2 грн/л, що вище за новий акциз.

Зі слів представників паливних компаній, тенденція здорожчання пального збережеться і надалі. Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс.

Тільки через європейські котирування вартість бензину з початку року зросла у середньому на $21/т, або 0,79 грн/л, дизелю - на $32/т, або 1,36 грн/л. Курс долара відносно гривні на міжбанку додав 0,33 грн/$.


Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 2 по 15 січня і з 14 по 15 січня 2024 р., грн/л:

Мережі

А-95

ДП

LPG

15.01.25

Зм. до 14.01

Зм. до 02.01

15.01.25

Зм. до 14.01

Зм. до 02.01

15.01.25

Зм. до 14.01

Зм. до 02.01

ОККО

59,49

0,50

1,50

57,99

1,00

2,00

38,49

0,50

1,50

WOG

59,74

0,75

1,75

57,74

0,75

1,75

38,73

0,75

1,75

Авіас

57,08

1,14

1,03


37,98

1,00

1,00

Укрнафта

55,39

0,00

0,40

53,39

0,00

1,40

35,99

0,53

1,76

UPG

55,40

0,00

1,50

53,90

0,50

2,00

36,22

0,00

1,20

AMIC

55,86

0,00

0,03

53,57

0,00

0,71

35,66

0,09

0,40

Shell

57,82

0,00

0,00

55,89

0,00

0,00

36,99

0,00

1,00

SOCAR

58,99

0,00

1,00

56,99

0,00

1,00

37,99

0,00

1,00

БРСМ-Нафта

53,72

0,41

0,80

49,78

0,07

0,73

34,93

0,24

1,16

KLO

57,59

0,00

1,00

56,09

0,00

1,00

37,99

0,00

1,30

BVS

56,99

0,00

1,00

54,99

0,50

2,00

35,99

0,00

1,00

Chipo

54,33

0,00

0,02

51,45

0,00

0,87

35,14

0,32

0,92

Авантаж 7

52,95

0,50

1,00

49,95

0,50

1,00

35,25

0,50

2,00

Укр-Петроль

52,90

0,00

0,00

51,40

0,00

2,00


Mango

54,49

0,00

0,50

50,99

0,50

1,00

35,29

0,30

1,30

Ovis

55,99

0,00

1,00

52,99

0,00

1,50

34,79

0,00

0,80

VST

56,10

0,00

0,40

53,10

0,00

2,30

36,00

0,00

1,00

Marshal

53,99

0,00

1,00

50,09

0,00

1,50

34,71

0,10

1,20

Маркет

52,99

0,00

0,00

48,99

0,00

0,00

33,89

0,00

0,00

Олас

54,99

0,00

1,49

51,99

0,00

2,00

35,45

0,00

1,56

VostokGaz

54,99

-2,00

-1,00

51,49

-2,00

-0,50

35,09

-0,50

0,10

U.GO

53,90

0,00

0,00

50,90

0,00

0,00

34,40

0,00

0,50

Neftek

55,99

-2,00

-1,00

51,49

-2,00

-1,50

35,49

-1,00

-0,50

Motto

53,91

0,36

0,93

50,29

0,11

0,89

35,51

0,26

1,39

Кворум

54,48

0,00

1,00

51,98

0,00

1,50

33,48

0,20

0,20

Автотранс

57,98

1,00

2,00

55,98

1,00

3,00

35,98

0,00

1,00

Рур груп

55,99

0,00

-0,30

54,99

1,00

0,50

35,00

0,00

0,00

ZOG

54,50

0,00

0,00

52,50

0,00

1,00

35,50

0,50

0,50

Катрал

53,99

0,00

0,00

50,99

0,00

1,00

34,77

0,00

1,00

SUNOIL

53,09

0,00

0,00

50,50

0,00

1,01

34,19

0,00

0,79

Green Wave

54,30

0,40

0,90

53,30

0,40

1,90

34,90

0,70

1,00

RLS

54,90

0,00

1,00

51,80

1,00

2,00

35,90

0,50

1,20

Фактор

52,50

0,00

0,50

47,50

0,00

1,60


Параллель

57,99

0,00

1,00

57,32

0,00

1,33

35,42

0,00

1,33

Середня ціна в Україні

56,32

0,25

0,76

54,06

0,29

1,31

36,62

0,34

1,21
За матеріалами: EnKorr
 

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