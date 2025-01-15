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Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників
17:07 15.01.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Відповідно до закону, кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів:
* за допомогою електронного кабінету;
* особистого прибуття до ТЦК та СП.
Також перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.
Окрім цього закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин. Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.
А ось жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.
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