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Work.ua зафіксував зменшення кількості вакансій на 19% наприкінці 2024 р. за зростання рівня середньої зарплати на 5%
16:22 15.01.2025 |
Кількість вакансій в Україні в грудні 2024 року зменшилася на 19% порівняно з листопадом - майже до 88,9 тис., тоді як рівень середньої заробітної плати зріс на 5% порівняно з місяцем раніше - до 24 тис. грн, такими є основні результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.
"В останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. Тож у грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%. Єдиною категорією, якої не стосувалася ця тенденція, стала «охорона, безпека» (6760 вакансій, +1% до листопада), де розміщують вакансії Сили оборони України", - констатують у Work.ua.
Зазначається, що кількість кандидатів також скоротилася - на 6%. Завдяки певній синхронності шукачів та роботодавців показник конкуренції залишився на рівні листопада, тож самі роботодавці не відчули зниження активності кандидатів.
Як і місяцем раніше, у грудні фіксується приріст вакансій, на яких компанії готові надавати перевагу ветеранам - майже 3,9 тис., що на 9% більше за листопадові показники.
У грудні на сайті Work.ua на 6% зменшилася кількість кандидатів, які активно шукали роботу. Однак у зв'язку зі зменшенням кількості вакансій, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців.
Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості шукачів роботи спостерігається в усіх галузях і категоріях, за винятком "сільське господарство, агробізнес", де кількість кандидатів не змінилася.
Одним із небагатьох показників, що зросли в останній місяць 2024 року, є зарплати. У грудні її середній розмір 24 тис. (+5% до листопада), що пов'язано з вакансіями від Сил оборони.
Підвищення зарплат стосувалося всіх областей, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 тис. грн. Що стосується інших регіонів, то середня зарплата за вакансіями на сайті Work.ua становить 25,25 тис. (+250 грн до листопада) у Київській області, 24 тис. грн (+1,5 грн) у Львівській, 22,5 тис. грн (+500 грн) у Дніпропетровській і 22 тис. грн (+500 грн) в Одеській області.
Найбільше в грудні зросли зарплати в категоріях "нерухомість" - до 50 тис. грн, (+14% до показників місяцем раніше), "юриспруденція" - 22,5 тис. грн (+13%), "управління персоналом, HR" - 27 тис. грн (+8%), "телекомунікації та зв'язок" - 26,92 тис. грн (+6%), "топменеджмент, керівництво вищої ланки" - 47,5 тис. грн (+6%).
У грудні пошукачі надіслали більше відгуків на вакансії Сил оборони: цього місяця вперше, хоч і несуттєво, скоротилася кількість підрозділів, що мають бодай одну вакансію - їхня кількість сягнула 774, що на 2% менше, ніж у листопаді.
Водночас зросла загальна кількість вакансій від Сил оборони - до 7,6 тис. пропозицій. У грудні 41% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 59% чоловіки.
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