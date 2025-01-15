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АНАЛІТИКА

В Україні готівка в обігу торік зросла на 58 мільярдів, найбільше - монети по 5 і 10 гривень

17:37 15.01.2025 |

Економіка

В Україні готівка в обігу торік зросла на 58 мільярдів, найбільше - монети по 5 і 10 гривень

 

За 2024 рік сума готівки в обігу в Україні збільшилася на 7,6% і на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд грн.

Про це у Телеграмі повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.

"За 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 7,6% (або на 58,0 млрд гривень) та станом на 01 січня 2025 року становила 822,4 млрд гривень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу залишалися на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни.

Зазначається, що у готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на суму 814,3 млрд грн, а також 14,8 млрд монет на 7,96 млрд грн.

На одного українця на початок 2025 року припадає 63 банкноти і 186 монет проти 66 банкнот та 177 монет на початок 2024 року.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень (27,3%) та монет номіналом 10 коп. (27,8%). Найменше - банкнот номіналом 50 грн (4,4%) та монет номіналом 10 грн (1,8%).

"Динаміка обсягів банкнот в обігу за 2024 рік свідчить про сталий попит на банкноти номіналом 1 000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди віддають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень", - наголошують у НБУ.

Найбільше за рік зросла кількість монет номіналом 5 і 10 гривень - на 27% та 33% відповідно через заміну відповідних банкнот на монети. Водночас найбільше скоротилася кількість банкнот номіналом 200 грн - на 24,5%.
 

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