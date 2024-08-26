Нафта зростає на побоюваннях ескалації на Близькому Сході, очікуваннях зниження ставок в США

Ціни на нафту продовжили зростання в понеділок на побоюваннях, що масштабне поширення бойових дій з конфлікту в Газі на Близький Схід може порушити регіональні поставки нафти, в той час як неминуче зниження процентних ставок в США покращило перспективи світової економіки і попиту на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:25 зросли на 53 центи, або на 0,7%, до $79,55 за барель, в той час як ф'ючерси на нафту в США коштували $75,34 за барель, що на 51 цент, або на 0,7%, вище.

В одному з найбільших зіткнень за більш ніж 10 місяців прикордонної війни Хезболла випустила сотні ракет і безпілотників по Ізраїлю в неділю, в той час як ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Лівану близько 100 літаками, щоб запобігти більш масштабній атаці.

Зіткнення викликає побоювання, що конфлікт в Газі ризикує перерости в регіональну пожежу, в яку втягнуться Іран, що підтримує Хезболлу, і головний союзник Ізраїлю - Сполучені Штати.

«Геополітичні фактори ризику, ймовірно, матимуть значний вплив на ринок нафти, - каже Келвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA в Сінгапурі.

Зростання ймовірності атаки відплати «око за око» з боку Хезболли та Ірану у відповідь на превентивний удар Ізраїлю по об'єктах Хезболли на півдні Лівану може підтримати нафту марки WTI».

Обидва нафтових бенчмарка виросли більш ніж на 2% в п'ятницю після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл схвалив швидкий початок зниження процентних ставок.

«Перспектива пом'якшення грошово-кредитної політики підвищила настрої в сировинному комплексі», - відзначають аналітики ANZ, додаючи, що очікують, що ФРС здійснить прогресивну серію зниження ставок.

Тим не менш, ціни на нафту знизилися минулого тижня, оскільки погані перспективи для великих економік тиснули на попит на паливо, додали в банку.

Нафтові трейдери також залишаються обережними щодо дій Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, або ОПЕК+, яка планує збільшити видобуток пізніше цього року, зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Нещодавно картель знизив прогноз світового попиту на нафту, посилаючись на занепокоєння щодо слабкого попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти», - сказала вона.

«Поточний високий попит у США і поповнення резерву SPR виглядають єдиною підтримкою для цін на нафту на тлі ризику надлишкової пропозиції ОПЕК», - додала вона, маючи на увазі Стратегічний нафтовий резерв США (SPR).

У п'ятницю Міністерство енергетики США повідомило, що купило майже 2,5 мільйона барелів нафти, щоб поповнити SPR.

Кількість діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня не змінилася і становила 483, повідомляє Baker Hughes у своєму щотижневому звіті.