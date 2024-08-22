Ціни на нафту знижуються протягом п'яти сесій, через занепокаєння щодо попиту

Ціни на нафту падають п'яту сесію поспіль, оскільки побоювання щодо глобального попиту чинять тиск на ринок, незважаючи на скорочення запасів палива в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:33 EET впали на 9 центів до 75,96 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 19 центів до 71,74 долара.

Контракт WTI впав на 6,9% з 15 серпня, тоді як ф'ючерси на Brent впали на 6,4% за той самий період.

Ціни впали на тлі звіту про переглянуту статистику зайнятості в США, найбільшому споживачі нафти в світі, яка показала, що в 2024 році було створено менше робочих місць, ніж повідомлялося раніше, і слабких економічних даних минулого тижня з Китаю, другої за величиною економіки світу та найбільшого імпортера нафти.

Нафтові інвестори також очікують, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, відомі як ОПЕК+, скасують деякі добровільні скорочення видобутку в жовтні, додавши більше пропозиції.

«Слабкий світовий попит і потенційна загроза відмови ОПЕК+ від скорочення видобутку тиснуть на нафту», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, додавши, що конфлікт на Близькому Сході та геополітична напруженість штовхають ризики вгору. .

Занепокоєння щодо того, як буде розвиватися виробництво ОПЕК+ у четвертому кварталі, якщо скорочення будуть скасовані, посилило слабкість цін, хоча їх можна призупинити або скасувати, якщо це необхідно.

«Знижуючий тиск на ціни збільшує ймовірність того, що ОПЕК+ доведеться відмовитися від своїх планів щодо поступового збільшення пропозиції з жовтня. Якщо цього не зробити, це, ймовірно, призведе до подальшого тиску на ціни», - заявили аналітики ING у заяві для клієнтів.

Ціни на нафту знижуються, незважаючи на звіт уряду США в середу, який показує, що запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США впали протягом тижня, що закінчився 16 серпня, у той же час, коли нафтопереробні заводи зросли.

«Незважаючи на скорочення запасів сирої нафти та інших ключових основних продуктів... слабкі дані про імпорт нафти з Китаю та низький попит на середній дистилят у США допомогли знизити премію за геополітичний ризик для нафтового комплексу», - зазначили аналітики Citi у повідомленні для клієнтів.

Минулого тижня геополітичні занепокоєння через війну Ізраїлю та Гази зменшилися, оскільки США, Ізраїль і ХАМАС намагаються досягти угоди про припинення вогню, хоча дипломатичні зусилля США на початку цього тижня завершилися без перемир'я.

«Каталізатори зростання нафти наразі можуть здатися обмеженими, оскільки зростають шанси на припинення вогню на Близькому Сході, через що учасники ринку оцінюють деякі геополітичні ризики», - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг в електронному листі.