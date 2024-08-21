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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів нафти в США та послаблення напруженості на Близькому Сході

 

Ціни на нафту знизилися в середу на оцінках, що свідчать про збільшення запасів нафти в США, а також на очікуваннях, що напруженість на Близькому Сході знижується після візиту посередників в регіон.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:40 EET подешевшали на 9 центів, або на 0,1%, до 77,11 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів, або на 0,2%, до 73,05 долара за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня на 347 000 барелів, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок. Запаси бензину і дистилятів, однак, впали на 1,043 млн барелів і 2,247 млн барелів відповідно, згідно з джерелами.

Сполучені Штати є найбільшим у світі виробником і споживачем нафти, і зростання запасів вказує на надлишок пропозиції, який може стримувати ціни.

Офіційні дані про запаси будуть опубліковані в середу о 10:30 ранку за місцевим часом.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен завершив поїздку на Близький Схід, метою якої було сприяння укладенню угоди про припинення вогню в Газі.

Блінкен і посередники з Єгипту та Катару породили надії на «проміжну пропозицію» США, яка могла б зменшити розрив між двома сторонами в 10-місячній війні.

«Надії на припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС тиснуть на нафту, а також тривале занепокоєння щодо попиту», - відзначають стратеги ING по сировинним товарам.

«Незважаючи на те, що про зниження попиту в Китаї повідомлялося досить часто, маржа нафтопереробних заводів по всьому світу перебувала під тиском протягом більшої частини серпня, що свідчить про те, що ці проблеми з попитом характерні не тільки для Китаю», - відзначають вони.

Економічні труднощі в Китаї, найбільшому імпортері сирої нафти, продовжують стримувати ринок, оскільки низька маржа переробки і низький попит на паливо стримують роботу державних і незалежних нафтопереробних заводів.

Імпорт сирої нафти з Росії, яка є найбільшим постачальником, впав у липні на 7,4% порівняно з минулим роком, а імпорт мазуту скорочується третій місяць поспіль, свідчать митні дані, опубліковані на цьому тижні.

За матеріалами: investing.com
 

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