Нафта дешевшає на послабленні геополітичних ризиків та слабкому попиті з боку Китаю

Ціни на нафту знизилися у вівторок, коли Ізраїль прийняв пропозицію щодо вирішення розбіжностей, які блокують угоду про припинення вогню в Газі, що допомогло зменшити занепокоєння щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході.

Нафта марки Brent о 05:20 EET подешевшала на 53 центи, або на 0,7%, до 77,13 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI, термін дії яких закінчується у вівторок, коштували 73,87 долара за барель, що на 50 центів, або 0,7%, нижче. Більш активно торгуваний контракт на другий місяць востаннє знизився на 49 центів, або на 0,7%, до 73,17 долара за барель.

«Ціни, схоже, відчувають певний тиск з боку геополітичних подій на Близькому Сході і перспектив попиту в Китаї», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, посилаючись на слабкі економічні дані Китаю, які ставлять під сумнів перспективи попиту на нафту в цій країні.

«Угода про припинення вогню в Газі зараз виглядає більш вірогідною, ніж ні, і учасники ринку оцінюють ризики геополітичної напруженості щодо перебоїв у поставках нафти».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв «компромісну пропозицію», представлену Вашингтоном для вирішення розбіжностей, що блокують угоду про припинення вогню в Газі, і закликав ХАМАС зробити те ж саме.

Також зменшуючи занепокоєння щодо поставок, видобуток на лівійському нафтовому родовищі Шарара зріс до близько 85 000 барелів на день, що спрямовано на забезпечення нафтопереробного заводу в Завії, повідомили Reuters у понеділок два інженери, які працюють на родовищі.

Лівійська Національна нафтова корпорація (NOC) оголосила форс-мажорні обставини щодо експорту нафти з родовища 7 серпня після того, як блокада протестувальників зупинила видобуток на родовищі потужністю 300 000 барелів на добу.

Очікувалося, що минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 2,9 млн барелів, згідно з попереднім опитуванням Reuters, проведеним в понеділок.

З боку попиту, занепокоєння з приводу економічних проблем Китаю тиснуло на ціни на нафту. Після похмурого другого кварталу друга за величиною економіка світу ще більше втратила динаміку в липні, оскільки ціни на нове житло впали найшвидшими темпами за останні дев'ять років, промислове виробництво сповільнилося, темпи зростання експорту та інвестицій знизилися, а безробіття зросло.

«Побоювання щодо попиту, зосереджені навколо Китаю, продовжують зберігатися. Нещодавні дані підтверджують думку про слабший попит на нафту в Китаї», - зазначають аналітики ING в записці для клієнтів.

«Минулого тижня показники торгівлі та промислового виробництва свідчать про те, що видимий попит на нафту продовжував знижуватися в липні. Ці занепокоєння означають, що спекулянти продовжують вагатися щодо виходу на ринок».

Інвестори також очікували на інформацію про плани Федеральної резервної системи США щодо наступного рішення по процентній ставці.

ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на кожному з трьох засідань, що залишилися до 2024 року, на думку переважної більшості економістів, опитаних агентством Reuters, рецесія малоймовірна.

Зниження ставок зменшує вартість запозичень і може стимулювати попит на нафту в країні, яка є найбільшим споживачем нафти у світі.