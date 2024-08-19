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Нафтовий ринок знижується, Brent торгується близько $79,1 за барель
15:10 19.08.2024 |
Ціни на нафту знижуються на торгах у понеділок, трейдери очікують нових сигналів щодо перспектив попиту на нафту, а також ситуації на Близькому Сході.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:25 EET становить $79,11 за барель, що на $0,57 (0,72%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,61 (0,8%), до $76,04 за барель.
Тиск на нафтовий ринок останнім часом свідчить про послаблення попиту в Китаї. Цьому сприяє як загальний спад активності економіки країни, так і заходи декарбонізації у транспортному секторі, обмежують споживання нафтопродуктів.
Перспективи погіршення попиту в Китаї нівелюють вплив будь-яких ризиків на постачання нафти, зазначають аналітики ANZ Research.
Переговори про припинення вогню в Секторі Гази, які ведуться за участю США, є серйозними та конструктивними, хоча напруженість у регіоні залишається високою, йдеться у огляді ANZ, який цитує The Wall Street Journal.
Нафтове родовище Sharara в Лівії, видобуток на якому було припинено цього місяця через проблеми з безпекою, залишається закритим. При цьому виробництво на іншому лівійському родовищі - Waha - повернулося до нормальних рівнів (близько 300 тис. б/д) після завершення технічних робіт на ньому раніше строку.
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