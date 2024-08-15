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Ціни на нафту відновлюються на сподіваннях, що зниження ставок у США стимулюватиме попит на паливо
09:04 15.08.2024 |
Ціни на нафту зросли в четвер, підтримувані оптимізмом щодо можливого зниження процентних ставок в США, що стимулюватиме економічну активність і споживання палива, хоча занепокоєння щодо уповільнення світового попиту стримувало зростання.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:48 EET зросли на 17 центів, або на 0,21%, до $79,93 за барель, відновивши частину втрат попереднього дня. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент, або на 0,27%, до 77,19 долара за барель.
Обидва бенчмарки впали більш ніж на 1% в середу після того, як запаси нафти в США несподівано зросли, а також на тлі ослаблення занепокоєння з приводу більш широкого конфлікту на Близькому Сході.
Споживчі ціни в США помірно зросли в липні, а річне зростання інфляції сповільнилося до рівня нижче 3% вперше за майже 3 з половиною роки, що посилює очікування того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в наступному місяці.
«Ми побачили корекцію в азіатській торгівлі, оскільки ринок нафти був перепроданий в середу», - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities, додавши, що інвестори ставлять на те, що ФРС може почати знижувати ставки вже наступного місяця.
«Тим не менш, очікується, що ціни на нафту залишатимуться під тиском і надалі, оскільки зберігаються побоювання, що світовий попит, особливо в Китаї, буде млявим», - сказав Такашіма, прогнозуючи, що нафта WTI на початку серпня попрямує до позначки 72 долари.
Підтримку цінам надали побоювання інвесторів щодо можливої реакції Ірану на вбивство лідера палестинського ісламістського угрупування ХАМАС минулого місяця. Три високопоставлені іранські чиновники заявили, що тільки угода про припинення вогню в Газі може утримати Іран від прямої відплати Ізраїлю за вбивство.
«Геополітичний ризик продовжує нависати над ринком нафти. Досі незрозуміло, як і чи буде Іран відповідати Ізраїлю після вбивства політичного лідера ХАМАС на іранській землі», - зазначають аналітики ING Уоррен Паттерсон та Єва Мантей у своїй записці для клієнтів.
«Ця невизначеність призвела до зростання активності в торгівлі опціонами, оскільки учасники ринку хочуть захистити себе від значного зростання цін».
Окремо, зростання запасів нафти викликало занепокоєння щодо послаблення попиту, зазначають аналітики ANZ у своєму клієнтському звіті. За тиждень, що закінчився 9 серпня, запаси сирої нафти в США зросли на 1,4 мільйона барелів, в порівнянні з прогнозами на 2,2 мільйона барелів, що стало першим зростанням з кінця червня.
Раніше цього тижня Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз зростання попиту на нафту до 2025 року, посилаючись на вплив ослаблення китайської економіки на споживання. Це сталося після того, як ОПЕК знизила очікуваний попит на 2024 рік з аналогічних причин.
Зростання промислового виробництва в Китаї сповільнилося в липні, в той час як виробництво на нафтопереробних заводах падає четвертий місяць поспіль, що підкреслює нерівномірність відновлення економіки країни.
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