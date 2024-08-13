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Нафта відступає, оскільки ринки переорієнтовуються на проблеми з попитом
08:36 13.08.2024 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок, перервавши п'ятиденну серію зростання, оскільки ринки переорієнтувалися на занепокоєння щодо попиту після того, як ОПЕК у понеділок знизила прогноз зростання попиту на 2024 рік через більш м'які очікування в Китаї.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 подешевшали на 78 центів, або на 0,95%, до 81,52 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали до $79,33 за барель, що на 73 центи, або на 0,91%.
У понеділок ціна нафти марки Brent зросла більш ніж на 3%, а ф'ючерси на американську нафту подорожчали більш ніж на 4%.
Зниження прогнозу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо скорочення світового попиту на нафту на 2024 рік підкреслило дилему, з якою стикається ширша група ОПЕК+ при збільшенні видобутку з жовтня.
Зниження прогнозу ОПЕК на 2024 рік стало першим з моменту його оприлюднення в липні 2023 року і відбулося після того, як зросла кількість ознак того, що попит в Китаї відстає від очікувань через падіння споживання дизельного палива, а криза в секторі нерухомості перешкоджає розвитку другої за величиною економіки світу.
"Побоювання щодо попиту на сиру нафту залишаються на порядку денному", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, додавши, що застереження зберігаються напередодні майбутніх даних по інфляції в США.
"Будь-яке відображення більш високих економічних ризиків може вплинути на ціни на нафту в той час, коли ОПЕК+ знизила свій прогноз попиту на 2024 рік і збирається повернутись до скорочення видобутку з жовтня, що може вказувати на менш напружений ринок нафти в майбутньому", - сказав Єап.
Але він додав, що інвестори продовжують стежити за останніми геополітичними подіями.
Близькосхідний конфлікт загострився, і США готуються до того, що Іран або його маріонетки можуть здійснити серйозні атаки в регіоні вже цього тижня, заявив у понеділок речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Будь-яка атака може обмежити доступ до світових запасів нафти і призвести до зростання цін. За словами аналітиків, атака також може змусити США ввести ембарго на експорт іранської нафти, що потенційно може вплинути на 1,5 мільйона барелів на день поставок.
Ринки також готуються до публікації в середу звіту про індекс споживчих цін в США, який дасть ключове уявлення про інфляцію, оскільки інвестори зараз стурбовані тим, що надмірно низьке значення ІСЦ посилить побоювання щодо рецесії.
Грошові ринки навіть роблять бети на зниження процентних ставок у США на 25 або 50 базисних пунктів у вересні, очікуючи загального пом'якшення на 100 б.п. до кінця 2024 року, за даними CME's FedWatch Tool.
Зниження ставок, як правило, підвищує економічну активність, що збільшує використання таких джерел енергії, як нафта.
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