Обвал світових котирувань потягнув за собою внутрішній ринок ДП

Динаміка середніх гуртових цін на дизпальне в Україні у серпні 2024 р., грн/л

Цього ніхто не очікував, зважаючи на початок активного сезону споживання. Одночасно кількісний склад трейдерів продовжує зменшуватися через активність податкової служби. Хай як це дивно, але це сприяло зміцненню маржинальності.

З початку серпня європейські котирування дизпального у середньому знизилися на $19/т (78 коп./л), до $720-730/т залежно від регіону.

Така несподівана динаміка відповідно позначилася на внутрішніх цінах: середня вартість дизельного пального знизилася на 68 коп./л, до 44,03 грн/л, що пропорційно відображає зовнішні зміни.

Трейдери кажуть, що основну увагу прикуто до діяльності ДПС, яка продовжує доводити нормативи податкового навантаження, щедро нагороджуючи тих, хто погано розуміє, статусом ризикового. На півдні це призвело до зменшення кількості пропозицій, хоча обсяг постачань залишається стабільним. Минулого тижня ринок імпортував 7,67 тис. т на добу проти 7,54 тис. т тижнем раніше.

Як уже повідомлялося, понад місяць немає на ринку «Континенталь Трейду». Компанія обіцяє тріумфально повернутися, бо начебто знайшла нового інвестора, розповідають кредитори «Континенталю».

За спостереженнями трейдерів, з невідомих причин взяв паузу «Азарес», хоча дехто припускає отримання компанією статусу ризикової.

Не виходила на тижні в гурт ОККО, обіцяючи повернутися вже наступного тижня з новим ресурсом.

Зі слів трейдерів, на півдні зараз відчувається більш-менш баланс між попитом і пропозицією.

На дунайських терміналах вартість дизпального становила 41,10-42 грн/л. Але, зі слів трейдерів, були пропозиції й за 40,80 грн/л. На нижній межі пропонував пальне «Єксон» (з відвантаженням на вихідних) і «Укройлпродукт».

Якщо на півдні ситуація з реалізацією непогана, то на заході, зі слів трейдерів, біда.

«Залізничні обсяги продаються, як у лютому, можливо, й гірше», - додав один із гравців.

В іншій компанії зазначили, що реалізація пов'язана з ціною на ресурс.

«На заході зараз багато ресурсу. Тому в тих, хто не знижує ціни, реалізації менше, це зрозуміло», - зазначили в ній.

Також не треба списувати з рахунків ризики обстрілів нафтобаз, через що робота із залізничними партіями не бажана.

Станом на 9 серпня на заході вартість ресурсу коливалася в межах 42-44,70 грн/л. Найдешевше пропонували пальне в УНТК.

«Я не бачу проблем із ресурсом ні на півдні, ні на заході, його достатньо. Сезонний попит є, це факт, але дефіцитом на ринку навіть не пахне», - зазначив генеральний директор УНТК Олексій Дронніков.

Веземо!

Загалом минулого тижня постачання дизпального в країну зменшилося порівняно з тижнем раніше на 5%, до 17,85 тис. т на добу. Майже 9% втратили обсяги імпорту через західний кордон, коли південь більш-менш був стабільний.

На заході найбільше впав імпорт з країн Балтії. За рахунок зниження залізничних постачань, що несе тимчасовий характер, відвантаження з Литви знизилося на 36%, до 1,21 тис. т на добу. Зазначимо, що автомобільні постачання з цієї країни стабільні другий тиждень і становлять 1 тис. т. Цього не можна сказати про Латвію, звідки імпорт бензовозами зменшився на 37%, до 1 машини на добу.

На наступний тиждень українські компанії анонсували зниження цін на ресурс Orlen Lietuva на 70-80 коп./л, до 38,90-39,70 грн/л залежно від базису і компанії. Найдешевше ресурс із Литви можна придбати в УНТК з базису в Мажейкяї. Про це свідчать дані telegram-каналу УНТК.

Щодо півдня, то постачання з Румунії минулого тижня знизилося на 5%, до 5,77 тис. т. Знову таки, більшою мірою через зменшення залізничних партій.

Загалом імпорт вагонами минулого тижня зменшився майже на всіх напрямках і становив 5,55 тис. т (-22%).

Минулого тижня відновилося постачання дизелю з Грузії, пальне з якої потрапляє під посилений контроль. Попри це, в кінці минулого тижня було привезено 2,7 тис. т туркменського пального.

«Пальне пройшло додаткову перевірку, а потім розвантажилося. Ціна на цей ресурс була нижчою за турецький/грецький ресурс. А через те, що була домовленість про відсутність демереджу, імпорт цього ресурсу був досить вигідним», - розповіли на ринку.

Останній раз із цього напрямку поставляли дизель у кінці червня цього року.

Нещодавно «розпечатали» трейдери й турецький напрямок. За наявними даними пальне імпортувала група постачальників, зав'язаних на трейдері AGTG. Попри чутки про безперешкодне постачання, вантаж простояв тиждень в очікуванні результатів лабораторної перевірки. Невідомо, чи вартувала того така зухвала операція.

Імпорт ДП в Україну за країнами відвантаження в липні 2024 р., тис. т



