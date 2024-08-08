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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США, а побоювання щодо попиту в Китаї обмежують зростання

 

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в четвер, оскільки тривале скорочення запасів у США викликало певний оптимізм щодо стійкого попиту в найбільшому споживачі палива в світі.

Вигідні покупки також сприяли зростанню цін на нафту, оскільки вони відскочили від багатомісячних мінімумів на попередній сесії.

Але цей відскок, схоже, вичерпує себе, оскільки подальше зростання цін на нафту стримується невтішними економічними даними з Китаю, який є найбільшим імпортером нафти, особливо щодо імпорту сирої нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:26 EET зросли на 0,3% до $78,59 за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,4% до $77,98 за барель. Обидва контракти зазнали різких втрат на останніх сесіях на фоні побоювань, що потенційна рецесія в США призведе до падіння попиту на нафту.

За тиждень до 2 серпня запаси нафти в США скоротились на 3,7 млн барелів, що є шостим місяцем поспіль, а також перевищило очікування щодо скорочення на 1,6 млн барелів.

Цей показник породив певні надії на посилення американських ринків, особливо після того, як попит на них зріс за останні два місяці в літній сезон, насичений туристичними поїздками.

Але збільшення запасів бензину і дистилятів свідчить про те, що попит на паливо може знизитися після бурхливого літа.

Дані Управління енергетичної інформації також показали, що видобуток нафти в США минулого тижня сягнув рекордного рівня - 13,4 млн барелів на добу. EIA також прогнозує, що світовий попит на нафту зростатиме повільніше, ніж очікувалося спочатку.

Китай імпортував близько 10 мільйонів барелів нафти в липні, що на 12% менше, ніж у червні, і на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать урядові дані, опубліковані в середу.

Падіння імпорту відбулося на тлі слабшого попиту на паливо і зниження маржі нафтопереробки.

Але слабким даним по імпорту також передувала низка слабких економічних показників з Китаю, які посилили занепокоєння щодо сповільнення зростання в найбільшому в світі імпортері нафти.

Занепокоєння щодо Китаю в поєднанні з побоюваннями рецесії в США мали найбільший тиск на ціни на нафту протягом останніх сесій.

Побоювання щодо попиту призвели до того, що трейдери не додавали до цін на нафту премію за ризик, незважаючи на перспективу більшої війни на Близькому Сході, оскільки напруженість між Ізраїлем та Іраном зросла.
За матеріалами: investing.com
 

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