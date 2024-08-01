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АНАЛІТИКА

Нафта зростає через ризик розширення конфлікту на Близькому Сході

 

Ціни на нафту зросли під час азіатських торгів у четвер, продовживши зростання з попередньої сесії, після того, як вбивство лідера ХАМАС в Ірані посилило загрозу розширення конфлікту на Близькому Сході і занепокоєння щодо його впливу на нафту.

Світові ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:55 EET зросли на 46 центів, або на 0,6%, до 81,30 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 55 центів, або на 0,7%, до 78,46 долара за барель.

Найбільш активні контракти на обидва еталони підскочили приблизно на 4% на попередній сесії.

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в столиці Ірану Тегерані в середу. Його смерть настала менш ніж через 24 години після того, як в результаті ізраїльського удару в Бейруті був убитий найвищий військовий командир ліванської «Хезболли».

Ці вбивства посилили занепокоєння, що 10-місячна війна в Газі між Ізраїлем і ХАМАС перетворюється на більш широку війну на Близькому Сході, що може призвести до перебоїв у постачанні нафти з регіону.

«Нафтові ринки небезпідставно занепокоєні тим, що вбивство Ханії втягне Іран безпосередньо у війну з Ізраїлем. А це може поставити під загрозу постачання нафти до Ірану та пов'язану з ним інфраструктуру», - сказав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар у своїй записці для клієнтів.

За словами Дхара, ринки будуть стурбовані здатністю Ірану ескалувати напруженість через контроль над Ормузькою протокою.

«Блокування ключового водного шляху загрожує транспортуванню 15-20% світових поставок нафти. З огляду на обмеженість запасних трубопровідних потужностей для обходу такої блокади, Ормузька протока постає як основний потенційний ризик перебоїв на нафтових ринках», - сказав Дхар.

На зростання цін також вплинула низка даних з США, найбільшого споживача нафти у світі, та послаблення долара.

Високий експортний попит призвів до скорочення запасів сирої нафти в США на 3,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 26 липня, до 433 млн барелів, показали дані Управління енергетичної інформації США (EIA), опубліковані в середу.

Тим часом, індекс долара США продовжив втрати в четвер в порівнянні з попередньою сесією після того, як Федеральна резервна система США утримала процентні ставки, але залишила двері відкритими для їх зниження у вересні. Ослаблення долара може стимулювати попит на нафту з боку інвесторів, які тримають інші валюти.

У довгостроковій перспективі інвестори не впевнені в китайському попиті, вважає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, додавши, що це занепокоєння буде продовжувати обмежувати зростання цін на нафту.

Офіційні дані з Китаю в середу показали, що виробнича активність впала до п'ятимісячного мінімуму в липні, оскільки заводи боролися з падінням нових замовлень і низькими цінами.

Опитування приватного сектору в четвер також показало, що виробнича активність в Китаї в липні скоротилася вперше за дев'ять місяців через зменшення нових замовлень.
За матеріалами: investing.com
 

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