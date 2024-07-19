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Ціни на нафту падають через побоювання щодо попиту в Китаї, готуючись до тижневих втрат
08:26 19.07.2024 |
Ціни на нафту впали на торгах в Азії в п'ятницю і готові до тижневих втрат на тлі постійних побоювань щодо уповільнення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти, в той час як на настрої також вплинули побоювання щодо торговельних санкцій з США.
Хоча ціни на нафту дещо зросли в четвер, оскільки зменшення запасів в США викликало оптимізм щодо стискання ринків, вони все ще продовжували тижневе падіння після розчаровуючих економічних даних з Китаю на початку цього тижня.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується у вересні, о 06:26 EET впали на 0,5% до 84,73 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 0,6% до 80,79 долара за барель.
Обидва контракти знизились від 0,2% до 0,6% цього тижня.
Занепокоєння щодо млявого попиту в найбільшому в світі імпортері нафти залишаються в центрі уваги після того, як показники зростання в другому кварталі виявилися м'якшими, ніж очікувалося.
Дані були опубліковані після того, як минулого тижня дані показали зниження імпорту нафти в Китаї в червні.
Слабкі показники китайської економіки також з'явились після того, як Третій Пленум Комуністичної партії Китаю, що розпочався на початку тижня, дав мало інформації про плани щодо подальших заходів стимулювання.
Настрої щодо Китаю ще більше погіршилися після того, як на початку тижня з'явилися повідомлення про те, що США планують запровадити жорсткіші торговельні обмеження для технологічного сектору країни - крок, який може викликати відповідні заходи з боку Пекіна. Спекуляції щодо президентства Дональда Трампа також ще більше погіршили настрої щодо Китаю, враховуючи, що Трамп дотримується переважно протекціоністської політики.
Трамп також заявив, що наполягатиме на збільшенні видобутку нафти в США - крок, який може означати збільшення пропозиції в найближчі роки.
Але очікування більш стислого ринку нафти в найближчій перспективі надали нафті певну підтримку. Запаси нафти в США зменшуються третій тиждень поспіль, оскільки попит на нафту та паливо зростає в літні місяці.
Перспектива зниження процентних ставок Федеральним резервом також підтримала нафту, оскільки такий сценарій створює кращі умови для економічного зростання і попиту на нафту.
За межами США геополітичні розбіжності між ХАМАС та Ізраїлем, а також агресія хуситів у Червоному морі зберігали певну премію за ризик у цінах на нафтові ринки.
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