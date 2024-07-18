Ціни на нафту зростають на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії, продовживши нещодавнє зростання, оскільки більше, ніж очікувалося, скорочення запасів у США збільшило бети на скорочення поставок і поліпшення попиту в найбільшому споживачі палива в світі.

Минулого тижня ринки нафти зазнали значних втрат, оскільки низка слабких економічних показників з Китаю, який є найбільшим імпортером нафти, посилила занепокоєння щодо уповільнення світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується у вересні, о 05:45 EET зросли на 0,4% до 85,41 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,5% до 81,88 долара за барель.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси нафти в США скоротилися майже на 4,9 мільйона барелів, в порівнянні з очікуваннями на 0,9 мільйона барелів.

Дані показали, що запаси в США зростають третій тиждень поспіль, оскільки попит на нафту в найбільшому в світі імпортері палива, схоже, зростає з початком літнього сезону, насиченого подорожами.

Але щотижневе зростання запасів було затьмарене збільшенням запасів дистилятів і бензину, що вказує на те, що попит може сповільнитися після початкового підйому, пов'язаного з тижнем святкування Дня Незалежності.

Нафту також підтримала зростаюча перспектива зниження відсоткової ставки Федеральним резервом, що призвело до падіння долара на останніх сесіях.

М'які показники інфляції та «голубині» коментарі чиновників ФРС змусили трейдерів збільшити ставки на те, що центральний банк почне знижувати ставки вже у вересні.

Зниження ставок відкриває кращі перспективи для економічного зростання, що стимулює попит на нафту. Вони також впливають на курс долара, що сприяє попиту на нафту, роблячи нафту дешевшою на міжнародних ринках.

Але більшому зростанню цін на нафту перешкоджає постійне занепокоєння щодо Китаю, оскільки нещодавні дані показали, що економічне зростання найбільшого світового імпортера нафти сповільнилося в другому кварталі.

Занепокоєння щодо посилення торгової напруженості зі США також зросло після того, як агентство Bloomberg повідомило, що американський уряд розглядає можливість запровадження більш жорстких обмежень на китайські технології та виробництво мікросхем.

Такий крок може викликати гнів Пекіна і призвести до відновлення торговельної війни між двома країнами.