Фінансові новини
- |
- 15.07.24
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Нафта відновлює позиції на тлі політичної невизначеності в США та на Близькому Сході
08:00 15.07.2024 |
Нафта відновила свої позиції в понеділок, коли політична невизначеність в США і на Близькому Сході підтримала ціни, компенсувавши знижувальний тиск з боку сильнішого долара і слабкого попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:25 EET виросли на 15 центів, або на 0,2%, до 85,18 доларів за барель, після падіння на 37 центів у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,41 долара за барель, що на 20 центів, або 0,2%, вище.
Ціни на нафту знизилися під впливом долара, який зміцнився після невдалого замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.
"Я не думаю, що можна ігнорувати невизначеність, яку замах, що стався на вихідних, кине в глибоко розділену країну напередодні виборів", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
На Близькому Сході переговори про припинення конфлікту в Газі між Ізраїлем і ХАМАС припинилися в суботу після трьох днів, хоча наступного дня представник ХАМАС заявив, що вони не вийшли з переговорів.
Проте, в результаті ізраїльської атаки на військового лідера угруповання в суботу загинуло 90 осіб.
Невизначеність навколо нестабільної ситуації підтримує геополітичну премію до нафти на високому рівні.
Ринки нафти також широко підтримуються скороченням поставок з боку ОПЕК+, а міністерство нафти Іраку заявило, що компенсує будь-яке перевиробництво з початку 2024 року.
Минулого тижня Brent впала більш ніж на 1,7% після чотирьох тижнів зростання, в той час як ф'ючерси на WTI подешевшали на 1,1%, оскільки падіння імпорту нафти Китаєм, найбільшим світовим імпортером, протистояло активному літньому споживанню в США.
"Хоча фундаментальні показники залишаються сприятливими, зростає занепокоєння щодо попиту, в основному з боку Китаю", - зазначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своїй замітці.
Китайський імпорт сирої нафти впав на 2,3% в першій половині цього року до 11,05 млн барелів на добу на тлі розчаровуючого попиту на паливо і скорочення виробництва незалежними нафтопереробними компаніями через низьку норму прибутку.
Переробка нафти на китайських нафтопереробних заводах в червні впала на 3,7% порівняно з попереднім роком до 14,19 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за рік, згідно з митними даними, опублікованими в понеділок.
Економіка Китаю сповільнилася в другому кварталі, оскільки тривалий спад на ринку нерухомості і нестабільність на ринку праці вплинули на внутрішній попит, зберігаючи очікування того, що Пекіну доведеться застосувати більше стимулів.
У Сполучених Штатах кількість діючих нафтових бурових установок, ранній індикатор майбутнього видобутку, минулого тижня впала на одну до 478, що є найнижчим показником з грудня 2021 року, повідомила в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Донори заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів
|У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ощадбанк оцінив вартість анонсованого Зеленським гігавата генерації у $700 млн
|Нафта почала слабо знижуватися, Brent на рівні $85 за барель
|Спека не матиме критичного ефекту на ранні зернові
|Дія.Бізнес запускає безоплатну кібердіагностику для бізнесу
|Фінансовий сектор збільшив сплату податків і зборів до бюджету у 2,7 раза у 2024 році — ДПС
|В Україні з початку роки видали доступних кредитів на ₴317 мільярдів
|Середньозважена ціна е/е на РДН у першій декаді липня зросла на 23,7%
Бізнес
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони