Нафта відновлює позиції на тлі політичної невизначеності в США та на Близькому Сході

Нафта відновила свої позиції в понеділок, коли політична невизначеність в США і на Близькому Сході підтримала ціни, компенсувавши знижувальний тиск з боку сильнішого долара і слабкого попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:25 EET виросли на 15 центів, або на 0,2%, до 85,18 доларів за барель, після падіння на 37 центів у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,41 долара за барель, що на 20 центів, або 0,2%, вище.

Ціни на нафту знизилися під впливом долара, який зміцнився після невдалого замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

"Я не думаю, що можна ігнорувати невизначеність, яку замах, що стався на вихідних, кине в глибоко розділену країну напередодні виборів", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

На Близькому Сході переговори про припинення конфлікту в Газі між Ізраїлем і ХАМАС припинилися в суботу після трьох днів, хоча наступного дня представник ХАМАС заявив, що вони не вийшли з переговорів.

Проте, в результаті ізраїльської атаки на військового лідера угруповання в суботу загинуло 90 осіб.

Невизначеність навколо нестабільної ситуації підтримує геополітичну премію до нафти на високому рівні.

Ринки нафти також широко підтримуються скороченням поставок з боку ОПЕК+, а міністерство нафти Іраку заявило, що компенсує будь-яке перевиробництво з початку 2024 року.

Минулого тижня Brent впала більш ніж на 1,7% після чотирьох тижнів зростання, в той час як ф'ючерси на WTI подешевшали на 1,1%, оскільки падіння імпорту нафти Китаєм, найбільшим світовим імпортером, протистояло активному літньому споживанню в США.

"Хоча фундаментальні показники залишаються сприятливими, зростає занепокоєння щодо попиту, в основному з боку Китаю", - зазначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своїй замітці.

Китайський імпорт сирої нафти впав на 2,3% в першій половині цього року до 11,05 млн барелів на добу на тлі розчаровуючого попиту на паливо і скорочення виробництва незалежними нафтопереробними компаніями через низьку норму прибутку.

Переробка нафти на китайських нафтопереробних заводах в червні впала на 3,7% порівняно з попереднім роком до 14,19 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за рік, згідно з митними даними, опублікованими в понеділок.

Економіка Китаю сповільнилася в другому кварталі, оскільки тривалий спад на ринку нерухомості і нестабільність на ринку праці вплинули на внутрішній попит, зберігаючи очікування того, що Пекіну доведеться застосувати більше стимулів.

У Сполучених Штатах кількість діючих нафтових бурових установок, ранній індикатор майбутнього видобутку, минулого тижня впала на одну до 478, що є найнижчим показником з грудня 2021 року, повідомила в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes.