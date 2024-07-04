Нафта падає через побоювання щодо погіршення прогнозів попиту та уповільнення економіки США

Ціни на нафту впали в Азії в четвер, оскільки інвестори стали обережними через очікування зниження попиту, оскільки дані про зайнятість і ділову активність в США виявилися слабшими, ніж прогнозувалося, що свідчить про те, що економіка найбільшого споживача нафти в світі може охолоджуватися.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:42 EET подешевшали на 48 центів, або на 0,55%, до 86,86 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 51 цент, або на 0,62%, до 83,36 долара, при цьому активність на ринку була знижена через свято Дня незалежності США.

"Геополітика і погода залишаються "бугаєвими" ризиками, але фундаментальна сила фізичного ринку, схоже, пом'якшиться", - відзначають аналітики Citi в записці для клієнтів, додаючи, що фізичні ринки торгують післялітніми вересневими вантажами, коли попит може пом'якшитися частково через ризики ураганів.

Поставки американської нафти до Європи впали до дворічного мінімуму в червні, оскільки європейські покупці купували дешевшу регіональну і західноафриканську нафту, хоча деяке відновлення закупівель в липні і серпні все ще може відбутися.

Погіршенню очікувань щодо попиту сприяли дані з США, опубліковані в середу, які показали, що минулого тижня зросла кількість перших заявок на допомогу з безробіття в США, а кількість людей, які перебувають у списках безробітних, наприкінці червня ще більше зросла до 2-1,5-річного максимуму.

Окремо, звіт ADP про зайнятість показав, що кількість робочих місць у приватному секторі в червні зросла на 150 000, що нижче консенсус-прогнозу, який передбачав зростання на 160 000, і після зростання на 157 000 у травні.

Ще однією ознакою втрати імпульсу в економіці є те, що індекс ділової активності у невиробничому секторі ISM, який вимірює активність у секторі послуг США, впав до чотирирічного мінімуму 48,8 у червні, що значно нижче консенсус-прогнозу 52,5, на тлі різкого скорочення замовлень.

Однак, на думку аналітиків, слабкі економічні дані можуть додати аргументів на користь того, щоб Федеральна резервна система почала знижувати ставки, що буде сприятливим для нафтових ринків, оскільки зниження ставок може підвищити попит на нафту.

"Напрямок останніх даних відповідає упередженню ФРС щодо пом'якшення монетарної політики", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй замітці. "Уповільнення темпів зростання підтримає дезінфляційні імпульси в найближчі місяці, прокладаючи шлях до зниження ставок ФРС".

Обмежуючи слабкість цін, запаси нафти і палива в США за тиждень, що закінчився 28 червня, впали більше, ніж очікувалося, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.