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АНАЛІТИКА

Нафта торгується біля двомісячного максимуму на очікуваннях літнього попиту і можливого зниження ставок

 

Ціни на нафту мало змінилися у вівторок, утримуючись біля двомісячних максимумів, досягнутих на попередній сесії, на очікуваннях зростання попиту на паливо через літній туристичний сезон і можливе зниження процентних ставок в США, що може прискорити економічне зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:13 EET виросли на 20 центів до $86,80 за барель після зростання на 1,9% на попередній сесії, до найвищого закриття з 30 квітня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 15 центів до 83,53 долара за барель після зростання на 2,3% до максимуму з 26 квітня.

Рух цін на нафту "схоже, більше обумовлений страхом і настроями, ніж фундаментальними факторами", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, вказуючи на перспективи літнього попиту на паливо, більш високу ймовірність конфлікту між Ізраїлем і Іраном і ураган "Берил" як на фактори, що сприяють зростанню цін.

Очікується, що попит на бензин у США, найбільшому споживачеві нафти у світі, зросте, оскільки літній сезон подорожей розпочинається зі святкуванням Дня Незалежності цього тижня. Американська автомобільна асоціація прогнозує, що кількість поїздок у святковий період буде на 5,2% вищою, ніж у 2023 році, причому лише автомобільні подорожі будуть на 4,8% вищими, ніж роком раніше.

"Це може допомогти попиту на бензин відновитися після пригніченого першого півріччя 2024 року", - пишуть аналітики ANZ у своїй записці.

Що стосується пропозиції, то ринки готувалися до можливих перебоїв через ураган "Берил" у нафтопереробці та видобутку на шельфі США. Однак, за прогнозами, шторм, швидше за все, наблизиться до мексиканської затоки Кампече і спричинить проблеми з видобутком нафти в цьому регіоні.

У понеділок "Берил" обрушився на Карибський басейн як шторм 4-ї категорії, попередивши Національний центр ураганів США про "надзвичайно небезпечну ситуацію" після того, як протягом 10 годин він підскочив з 1-ї категорії.

Ознаки уповільнення інфляції в США відновлюють надію на те, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки, можливо, у вересні.

Звіт у понеділок показав, що виробнича активність у США скорочується третій місяць поспіль, а ціни, які виробники платять за деякі виробничі ресурси, впали до найнижчого рівня за останні шість місяців.

Разом зі звітом Міністерства торгівлі в п'ятницю, який показав, що в травні дані по інфляції в США не змінилися, це може посилити аргументацію на користь зниження процентних ставок в США, що стимулюватиме економічну активність і попит на нафту.

Втім, ознаки меншого, ніж очікувалося, зростання попиту обмежили зростання цін на нафту.

Деякі дані показують, що імпорт нафти в Азію, найбільший у світі регіон-споживач нафти, у першій половині 2024 року був нижчим, ніж торік. Це сталося переважно через зниження імпорту до Китаю, найбільшого світового імпортера нафти і другого за величиною споживача.

За матеріалами: investing.com
 

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