Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 09:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта торгується біля двомісячного максимуму на очікуваннях літнього попиту і можливого зниження ставок
08:31 02.07.2024 |
Ціни на нафту мало змінилися у вівторок, утримуючись біля двомісячних максимумів, досягнутих на попередній сесії, на очікуваннях зростання попиту на паливо через літній туристичний сезон і можливе зниження процентних ставок в США, що може прискорити економічне зростання.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:13 EET виросли на 20 центів до $86,80 за барель після зростання на 1,9% на попередній сесії, до найвищого закриття з 30 квітня.
Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 15 центів до 83,53 долара за барель після зростання на 2,3% до максимуму з 26 квітня.
Рух цін на нафту "схоже, більше обумовлений страхом і настроями, ніж фундаментальними факторами", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, вказуючи на перспективи літнього попиту на паливо, більш високу ймовірність конфлікту між Ізраїлем і Іраном і ураган "Берил" як на фактори, що сприяють зростанню цін.
Очікується, що попит на бензин у США, найбільшому споживачеві нафти у світі, зросте, оскільки літній сезон подорожей розпочинається зі святкуванням Дня Незалежності цього тижня. Американська автомобільна асоціація прогнозує, що кількість поїздок у святковий період буде на 5,2% вищою, ніж у 2023 році, причому лише автомобільні подорожі будуть на 4,8% вищими, ніж роком раніше.
"Це може допомогти попиту на бензин відновитися після пригніченого першого півріччя 2024 року", - пишуть аналітики ANZ у своїй записці.
Що стосується пропозиції, то ринки готувалися до можливих перебоїв через ураган "Берил" у нафтопереробці та видобутку на шельфі США. Однак, за прогнозами, шторм, швидше за все, наблизиться до мексиканської затоки Кампече і спричинить проблеми з видобутком нафти в цьому регіоні.
У понеділок "Берил" обрушився на Карибський басейн як шторм 4-ї категорії, попередивши Національний центр ураганів США про "надзвичайно небезпечну ситуацію" після того, як протягом 10 годин він підскочив з 1-ї категорії.
Ознаки уповільнення інфляції в США відновлюють надію на те, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки, можливо, у вересні.
Звіт у понеділок показав, що виробнича активність у США скорочується третій місяць поспіль, а ціни, які виробники платять за деякі виробничі ресурси, впали до найнижчого рівня за останні шість місяців.
Разом зі звітом Міністерства торгівлі в п'ятницю, який показав, що в травні дані по інфляції в США не змінилися, це може посилити аргументацію на користь зниження процентних ставок в США, що стимулюватиме економічну активність і попит на нафту.
Втім, ознаки меншого, ніж очікувалося, зростання попиту обмежили зростання цін на нафту.
Деякі дані показують, що імпорт нафти в Азію, найбільший у світі регіон-споживач нафти, у першій половині 2024 року був нижчим, ніж торік. Це сталося переважно через зниження імпорту до Китаю, найбільшого світового імпортера нафти і другого за величиною споживача.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
|ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта торгується біля двомісячного максимуму на очікуваннях літнього попиту і можливого зниження ставок
|Укренерго: Ситуація з електропостачанням покращиться у серпні
|Програму компенсації за сільгосптехніку розширили до понад 8700 найменувань
|Україна й Польща домовилися - пропуск вантажівок через кордон відновлюється без жодних дозволів
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|USAID надасть гроші на страхування від воєнних ризиків малих та середніх підприємств
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій