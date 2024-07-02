Дизельний гурт: ринок став на паузу після зростання

Динаміка середньої дрібногуртової ціни на дизельне пальне в Україні у червні 2024 р., грн/л

Минулого тижня - після більш ніж активного позаминулого - ціни на дизельне пальне взяли паузу. Цьому сприяла більш-менш стабільна ситуація на зовнішньому й валютному ринках. Крім того, окрім розблокування Констанци, з 25 червня СБУ зняла санкції з ресурсу Insa Oil, який потрапив під додаткову перевірку в листопаді 2023-го. Це має додатково пожвавити й без того активну конкуренцію на півдні.

З початку тижня європейські котирування майже не змінилися і на 27 червня в середньому становили $796-809/т. Водночас курс долара на міжбанку зменшився на 0,11 грн/$, до 40,52 грн/$.

А ось на внутрішньому ринку, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», середня вартість дизелю зросла на 0,22 грн/л, до 45,36 грн/л.

Гарячий південь

Південь залишається найзалитішим місцем у країні. Минулого тижня постачання продукту на цей напрямок зменшилося на 35%, до 7,27 тис. т на добу, але цього майже ніхто не помітив.

«Пропозицій так багато, що зниження імпорту відчутним не було», - констатували в одній із паливних компаній.

У місячній динаміці середньодобове відвантаження пального зменшилося лише на 2%, до майже 10 тис. т.

Після незначного прояснення на початку місяця «південні» трейдери повернулися до старої практики уникнення мінусів.

«Нічого не змінилося. Демпінгує той, кому потрібно швидко злити ресурс. Такі ситуації бувають досить часто», - розповів генеральний директор УНТК Олексій Дронніков.

Станом на 28 червня вартість дизпального на дунайських терміналах становить 42,80-43,45 грн/л, коли минулого тижня 42,50-43,60 грн/л.

«Сьогодні ціни стартували від 42,50-42,80 грн/л, коли бажані з урахуванням входу - 43-43,50 грн/л. Але за такими майже ніхто не купує», - зазначив один із трейдерів на півдні.

За 42,80 грн/л пропонували пальне в «Бензгрупі», за 42,90-42,95 грн/л - у «Кворум-Нафті» й «Ойл Старті», за 43,20 грн/л пропонував УНТК, «Альянс Енерго Трейд», ЗНГК, «Ойлтехсервіс».

Помірний захід

На заході пропозицій теж більш ніж достатньо. Польські експортери нарікають на низьку активність з боку українських компаній, особливо в закупівлі автомобільних партій. Минулого тижня середньодобове постачання бензовозами з Польщі зменшилося порівняно з тижнем раніше на 46%, до 0,21 тис. т, або 8 вантажівок.

А ось відвантаження з Литви вже другий тиждень поспіль зберігають висхідну динаміку. Загалом із 17 по 23 червня з країни було імпортовано 2,7 тис. т дизелю на добу, з яких 1,43 тис. т -бензовозами, 1,26 тис. т - вагоно-цистернами. Найімовірніше, цьому і наступного тижня темпи постачань із вказаного напрямку збережуться.

Orlen Lietuva вже анонсувала зниження вартості ресурсу на 1-7 липня на $8-9/т, до $829-846/т, залежно від базису. Водночас пропозиції литовського дизелю в українських трейдерів зменшилися на 0,20-0,40 грн/л. Наприклад, УНТК пропонує пальне з базисів Orlen Lietuva за 41,30-42 грн/л.

Діапазон цін на заході країни в кінці тижня звузився і становить 43,89-46,09 грн/л, але більшість пропозицій починаються від 44,20 грн/л («Мартін Трейд», УНТК, «Петрол Груп Лімітед»).

Болгарія: що далі?

Однією з головних тем цього тижня було розблокування ключового болгарського термінала компанії Insa Oil, який свого часу потрапив під санкції за підозрою у роботі з російським пальним.

«Поки зняття санкцій з Білозема не мають впливу на ринок через непривабливу ціну», - зазначив один із трейдерів.

2023 року цей термінал був не надто популярним: до блокування на його частку припадало 3,8% (14,6 тис. т) від загального імпорту з цього напрямку (387,6 тис. т). Основні постачання велися з Русе (60%). Але наразі цей термінал перебуває у «чорному списку». Крім нього, під санкції потрапляє болгарський дизель з Бяли, Бургаса, Пловдіва тощо.

Утім, як вважають імпортери, найближчим часом під розблокування можуть потрапити й інші порти Болгарії.

Зі слів представників паливних компаній, ні жнива, ні генератори не мають суттєвого впливу на реалізацію пального в країні.

«Жнива поки не відчуваємо, а щодо генераторів, то їх використання додало проливів бензинам, а ось для дизелю вони виявилися майже не відчутними», - зазначив один із трейдерів.