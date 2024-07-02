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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на прогнозах літнього попиту

 

Ціни на нафту зросли в понеділок, підтримані прогнозами дефіциту пропозиції, що випливає з пікового літнього споживання палива і скорочення видобутку ОПЕК+ в третьому кварталі, хоча глобальні економічні негаразди і зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+, обмежили зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:39 EET зросли на 33 центи, або на 0,4%, до 85,33 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 81,86 долара за барель, що на 32 центи, або на 0,4%, вище.

Обидва контракти в червні зросли приблизно на 6%, причому ціна Brent за останні два тижні перевищила 85 доларів за барель після того, як Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, продовжила більшість заходів з глибокого скорочення видобутку нафти до 2025 року.

Це змусило аналітиків прогнозувати дефіцит пропозиції в третьому кварталі, оскільки попит на нафту влітку на транспорті та в системах кондиціонування повітря призведе до виснаження запасів палива.

У п'ятницю Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило, що в квітні видобуток нафти і попит на основні продукти зросли до чотиримісячного максимуму, підтримавши ціни.

"Ми продовжуємо дотримуватися позитивного прогнозу по відношенню до Brent, хоча є занепокоєння щодо попиту, наприклад, попиту на бензин в США і видимого попиту в Китаї", - відзначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном в своїй записці.

Виробнича активність серед невеликих китайських виробників зростала найшвидшими темпами з 2021 року завдяки закордонним замовленням, як показав приватний індекс, навіть незважаючи на те, що більш широке опитування показало, що слабкий внутрішній попит і торгові суперечності призвели до чергового скорочення промислового сектора. Китай є споживачем №2 у світі і найбільшим імпортером сирої нафти.

Надії на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США і зростання геополітичної стурбованості в Європі і між Ізраїлем і ліванською Хезболлою також підтримують ціни на нафту, зазначає аналітик IG Тоні Сикамор в своїй записці.

За його словами, нещодавнє ралі WTI може продовжитися до 85 доларів за барель, якщо ціни залишаться вище 200-денної ковзної середньої на рівні 79,52 долара.

Трейдери стежать за впливом ураганів на видобуток і споживання нафти і газу в Америці.

Сезон ураганів в Атлантиці розпочався в неділю ураганом "Берил". За даними Національного центру ураганів США, "Берил", найперший в історії ураган 4 категорії, попрямував до Навітряних островів Карибського басейну, де, як очікується, в понеділок він принесе небезпечні для життя вітри і зливові паводки.

За матеріалами: investing.com
 

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