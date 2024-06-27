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Нафта дешевшає, оскільки збільшення запасів викликає побоювання щодо уповільнення попиту в США
08:19 27.06.2024 |
Ціни на нафту впали в четвер, оскільки несподіване збільшення запасів у США посилило побоювання щодо уповільнення попиту з боку найбільшого споживача нафти у світі, хоча падіння було обмежене побоюваннями, що потенційне розширення війни в Газі може порушити постачання з Близького Сходу.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:10 EET впали на 28 центів, або на 0,3%, до 84,97 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 31 цент, або на 0,4%, до 80,59 долара за барель.
Обидва бенчмарки в середу закрилися трохи вище.
"Очікуване збільшення запасів сирої нафти і бензину в США тисне на ринок через побоювання ослаблення попиту, - сказав Цуйоші Уено, старший економіст NLI Research Institute.
"Але ринок знаходиться в ситуації перетягування канату, підкріпленої перспективою того, що ескалація в боротьбі між Ізраїлем і Хезболлою може перешкодити поставкам", - додав він.
Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що минулого тижня запаси сирої нафти в країні зросли на 3,6 мільйона барелів, що здивувало аналітиків, опитаних агентством Reuters, які очікували скорочення на 2,9 мільйона барелів.
Запаси бензину в США також зросли на 2,7 млн барелів, тоді як аналітики очікували скорочення на 1 млн барелів.
Поставки автомобільного бензину, що є показником попиту, впали минулого тижня приблизно на 417 000 барелів на добу до 8,97 млн барелів на добу. Середній чотиритижневий показник попиту приблизно на 2% нижчий за минулорічний.
"Ми вважаємо, що потенціал зростання ринку обмежений слабким попитом на бензин в США, незважаючи на пік літнього сезону водіння", - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research.
За словами Джаміля, маржа бензину, яка відображає різницю в ціні між бензином Brent і WTI, знизилася після того, як в березні досягла піку в 30 доларів за барель.
"Ця слабкість ще більше посилюється млявим попитом на дизельне паливо як в Європі, так і в США, причому маржа падає з серпня минулого року", - додав він.
Тим часом, побоювання, що війна в Газі пошириться на Ліван, обмежило зниження цін.
На Близькому Сході останніми тижнями загострюються транскордонні відносини між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою", що викликає побоювання тотальної війни між Ізраїлем і "Хезболлою", в яку можуть бути втягнуті інші регіональні держави, в тому числі і великий виробник нафти - Іран.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що його країна солідарна з Ліваном, і закликав країни регіону підтримати його.
У середу ізраїльські війська завдали ударів по кількох районах Гази, а місцеві жителі повідомили про запеклі бої вночі в Рафаху на півдні палестинського анклаву.
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