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Нафта знижується на тлі обережних прогнозів щодо попиту
08:17 18.06.2024 |
Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у вівторок після зростання на попередній сесії, оскільки ринки залишалися обережними щодо перспектив зростання світового попиту на тлі очікувань збільшення поставок.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:16 EET впали на 13 центів, або на 0,15%, до 84,12 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 14 центів, або на 0,17%, до 80,19 долара за барель.
Обидва індекси в понеділок зросли приблизно на 2%, закрившись на найвищому рівні з квітня.
"Ринок нафти повернувся до фундаментальних факторів, які були м'якими протягом деякого часу", - сказав стратег BoFA по сировинним товарам і деривативам Франциско Бланш, додавши, що світові запаси сирої нафти і зберігання нафтопродуктів в США і Сінгапурі, серед іншого, були вищими.
Тим часом, зростання світового попиту на нафту в першому кварталі сповільнилося до 890 000 барелів на добу, і дані свідчать про те, що зростання споживання, ймовірно, ще більше сповільниться в другому кварталі, - сказав він у записці.
У травні виробництво нафтопереробних заводів Китаю знизилося на 1,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, як показали дані статистичного бюро в понеділок, оскільки нафтопереробні заводи проводили планові ремонтні роботи, а на маржу переробки тиснули зростаючі ціни на сиру нафту.
Ринки також чекали на подальші підказки щодо процентних ставок і того, як розвиватиметься ситуація з попитом у США, оскільки у вівторок виступатимуть кілька представників Федеральної резервної системи США.
Деякі аналітики залишаються оптимістично налаштованими щодо впливу на ціни продовження групою ОПЕК+ скорочення пропозиції нафти.
"Останні рекомендації, надані ОПЕК+, а також їхній незмінний прогноз зростання попиту на 2,25 млн барелів на добу, свідчать про стагнацію зростання пропозиції нафти у 2024 році та очевидний ризик зниження видобутку у 2025 році", - сказав Патрісіо Вальдівієсо, віце-президент Rystad Energy та глобальний керівник відділу аналізу торгівлі сирою нафтою.
"За цих умов - і розбіжності між прогнозами попиту ОПЕК+ та всіх інших агентств - важко залишатися повністю ведмежими, коли зростання світового постачання нафти, здається, знизилося", - додав він.
Настрої інвесторів відновлюються після того, як ОПЕК+ здивувала гравців, оголосивши про плани почати збільшувати видобуток з початку жовтня.
За сім днів, що закінчилися 11 червня, хедж-фонди та інші керуючі активами купили еквівалент 80 мільйонів барелів шести найважливіших нафтових ф'ючерсів і опціонів. Закупівлі компенсували близько 40% з 194 мільйонів барелів, проданих за тиждень після оголошення про створення ОПЕК+.
За словами аналітика Sparta Commodities Ніла Кросбі, нещодавнє відновлення маржі складної нафтопереробки, особливо в Європі та Азії, також сприятливо вплинуло на ринки.
Маржа переробки на типовому комплексному нафтопереробному заводі в Сінгапурі в червні становила в середньому $3,60 за барель порівняно з $2,66 за барель у травні.
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