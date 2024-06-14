Ціни на нафту досягли найкращого тижня за останні 2 місяці на тлі високого попиту

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, але нафта продовжила свій найкращий тиждень за останні два місяці після позитивних прогнозів щодо попиту на нафту і паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:44 EET знизились на 34 центи, або на 0,4%, до $82,41 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) втратили 41 цент, або 0,5%, і торгувалися на рівні 78,21 долара за барель.

Однак Brent і американський еталон за тиждень зросли більш ніж на 3%, що стало найкращим тижнем з 5 квітня.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) дотримується прогнозу відносно сильного зростання світового попиту на нафту на 2024 рік, а Goldman Sachs прогнозує високий попит на паливо в США цього літа.

Це допомогло переломити втрати попереднього тижня, які були спричинені домовленістю ОПЕК та її союзників, які разом називаються ОПЕК+, про початок згортання скорочення видобутку після вересня.

"Загалом, цей тиждень можна охарактеризувати як відновлення нафти, - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade, що базується в Австралії.

"Я не здивуюся, якщо ціни на нафту підуть вгору, а перспективи попиту залишатимуться райдужними. Багато чого може залежати від того, як складеться картина літнього попиту в північній півкулі".

Надаючи подальшу підтримку ринку, Росія пообіцяла виконати свої зобов'язання з видобутку в рамках пакту ОПЕК+, заявивши, що перевищила свою квоту в травні.

Однак цього тижня цінове ралі охололо після того, як Федеральна резервна система США залишила процентні ставки на незмінному рівні і відклала початок зниження ставок аж до грудня.

Тим часом, Міжнародне енергетичне агентство у своєму звіті в середу повідомило, що пік попиту на нафту припадає на 2029 рік, а наприкінці десятиліття він вирівняється на рівні близько 106 млн барелів на добу (б/д).

З іншого боку, занепокоєння щодо економічних перспектив зросло після того, як ФРС висловила думку про зниження ставки, але, тим не менш, якщо це підтримає долар США, це може надати певну підтримку нафті марки Brent, пишуть аналітики BMI у своїй записці.

Ринок також зосереджений на переговорах про припинення вогню в Газі, які тривають, і які, в разі їх завершення, зменшать занепокоєння щодо потенційних перебоїв у постачанні нафти з регіону.

США дуже стурбовані тим, що бойові дії на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть перерости в повномасштабну війну, заявив високопоставлений американський чиновник, зазначивши, що необхідні конкретні заходи з безпеки в цьому регіоні, і припинення вогню в Газі недостатньо.