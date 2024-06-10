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Обвал європейських котирувань на початку минулого тижня призвів до здешевшання дизельного пального на 1,2-1,8 грн/л

Обвал європейських котирувань на початку минулого тижня призвів до здешевшання дизельного пального на 1,2-1,8 грн/л

 

Але вже за кілька днів зовнішній ринок повернувся на колишні позиції, а от внутрішній залишився на місці. Частково амортизував ситуацію валютний курс, який з початку місяця демонструє нисхідну динаміку.

На міжбанку курс долара знизився на 0,43 грн/$ і на ранок 7 червня становив 40,16 грн/л.

Водночас вартість пального в Європі майже не змінилася, хоча протягом тижня зменшувалася в середньому на $28/т (1,13 грн/л). Крім того, 4 червня котирування газойлю на лондонській біржі били рекорди, впавши нижче від $700/т уперше з липня 2023 року. Але 7 червня трохи відіграли - $724-726/т.

На внутрішньому ринку, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», за тиждень середня гуртова ціна на дизельне пальне знизилася на 0,43 грн/л, до 43,62 грн/л.

Обвал європейських котирувань на початку минулого тижня призвів до здешевшання дизельного пального на 1,2-1,8 грн/л

 Динаміка середньої гуртової ціни на дизельне пальне в Україні, грн/л

Зі слів трейдерів, через значну кількість ресурсу на ринку вартість дизелю не встигла відреагувати на зовнішні чинники.

«Потрібен час, і ціни підтягнуться й на внутрішньому ринку», - зазначив трейдер із півдня.

Трейдери з дунайського базису оперативніше відреагували на зміни в Європі, чого не скажеш про західний напрямок. За добу з 6 по 7 червня вартість дизелю на півдні зросла на 0,10-0,60 грн/л. Загалом ресурс можна придбати за 39,70-40,90 грн/л. Зі слів учасників ринку, як завжди, попереду бігли «Азарес» з «Арстаком», які пропонували пальне за 39,70-40,10 грн/л. Їм також традиційно у спину дихав «Континенталь Трейд» з пропозицією за 40,00 грн/л.

Щодо маржинальності, то південні трейдери розповідали про плюси у формульному розрахунку.

На заході вартість дизельного пального змінювалася різноспрямовано. Загалом ціна на ресурс коливалась у межах 41,31-45,84 грн/л.

«Попит низький. Імпортери наввипередки знижують ціни. Зараз ще не приїхав ресурс, який було придбано за $700/т. Ринок інертний, тому зростання буде поступовим», - розповів імпортер із заходу.

За найнижчими цінами пропонували ресурс «Нексен Ойл» (41,31 грн/л) з «Мартін Трейд» і УНТК з ціною 41,50 грн/л.

«Ринок перелитий як на півдні, так і на заході. Хоч на останньому пропозицій точно менше, але й попит значно нижчий. Тому продавати на кожному з напрямків нелегко», - зазначив генеральний директор компанії УНТК Олексій Дронніков.

Обвал європейських котирувань на початку минулого тижня призвів до здешевшання дизельного пального на 1,2-1,8 грн/л

 

Щодо постачань, то минулого тижня імпортери завезли менше, ніж тижнем раніше. Середньодобове відвантаження становило 17,15 тис. т (-15%). Також на 9% зменшилося постачання пального і в місячній динаміці - до 17,94 тис. т.

Обвал європейських котирувань на початку минулого тижня призвів до здешевшання дизельного пального на 1,2-1,8 грн/л
 

Попри загальне скорочення імпорту, позитивну динаміку відвантажень у травні показали Литва й Словаччина, обсяги дизелю з яких зросли на 43% і 83% відповідно - до 2,22 тис. т і 0,08 тис. т на добу.

Найімовірніше, постачання дизельного пального з Литви й наступного тижня будуть на високому рівні. Цьому сприятимуть ціни на орленівський ресурс, які знизилися на $35-36/т залежно від базису. Разом із тим вартість пропозицій від українських компаній зменшилася на 1,7-2 грн/л, до 38,30-39 грн/л.

Якщо два тижні тому постачання з Польщі зросли, то минулого тижня - майже вдвічі знизилися. Основні обсяги пального з цього напрямку припадають на залізницю, відвантаження якою зменшилося на 48% - до 2,27 тис. т на добу. Обсяги автомобільних партій зменшилися більш відчутно: на 79%, до 3 бензовозів на добу.

Водночас середньодобове постачання дизпального з Румунії збільшилися кожним з видів транспорту: автомобільним - на 37%, до 0,88 тис. т (35 паливовозів), залізничним - на 49%, до 2,43 тис. т.

Загалом у травні середньодобовий імпорт з основних напрямків - Румунії, Греції й Польщі - скоротився на 5%, 18% і 9%, до 4,24 тис. т, 4,17 тис. т і 4,04 тис. т відповідно. Крім того, скорочується розрив між заходом і півднем за обсягами відвантаження дизелю.

Обвал європейських котирувань на початку минулого тижня призвів до здешевшання дизельного пального на 1,2-1,8 грн/л

 

Паливні компанії очікують, що зростання європейських котирувань відіграє наступного тижня. Також багато чого залежатиме від подальших змін у Європі й ситуації на валютному ринку. Окреме місце посідають очікування подальших постачань, які можуть зрости напередодні підвищення акцизу. Нагадаємо, збільшення акцизу на дизпальне передбачене як в урядовому, так і в альтернативному законопроєкті, який було проголосовано минулого тижня.

«Як і торік, перед підняттям акцизних ставок трейдери, швидше за все, відчутно збільшать імпорт дизпального. Та якщо тоді ринок два місяці оговтувався від таких постачань (+92 тис. т - ek), працюючи в колосальні мінуси, то цього року, коли вже рентабельність у 75% часу мінусова, значне зростання постачань може привести до плачевних наслідків», - вважає засновник «Мартін Трейду» Володимир Порайко.
За матеріалами: EnKorr
 

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