Нафта зростає на запевненнях ОПЕК+, але готується до третього тижневого падіння

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на запевненнях членів ОПЕК+ Саудівської Аравії та Росії про готовність призупинити або змінити домовленості про видобуток, але ринки готуються до третіх поспіль тижневих втрат.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:18 EET зросли на 2 центи до $79,89 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 4 центи до $75,59.

«Ціни на нафту змогли відновити свої позиції за останні кілька днів завдяки деяким запевненням з боку ОПЕК+ щодо їхнього останнього рішення про постачання», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Ми можемо очікувати, що ціни на нафту коливатимуться в районі 76-80 доларів, оскільки настрої намагаються стабілізуватися в очікуванні сигналів для наступного кроку».

Ціни зросли в четвер, коли Саудівська Аравія і Росія спробували заспокоїти ринки щодо угод про постачання. Але вони знижуються вже третій тиждень поспіль після того, як аналітики побачили, що недільна зустріч ОПЕК+ вказує на зростання пропозиції, що є ведмежим фактором для цін.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, погодилися продовжити більшість скорочень видобутку до 2025 року, але залишили можливість для добровільного скорочення видобутку вісьмома членами, яке буде відбуватися поступово.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив у четвер, що ОПЕК+ може призупинити або скасувати добровільне збільшення видобутку, якщо вирішить, що ринок недостатньо сильний.

«Ми готові швидко реагувати на ринкову невизначеність», - сказав Новак на заході, додавши, що падіння цін після зустрічі на вихідних було спричинене неправильним тлумаченням угоди та «спекулятивними факторами».

Джаранд Рістад, засновник і генеральний директор консалтингової компанії Rystad Energy, сказав агентству Reuters, що ОПЕК+, ймовірно, продовжить управляти ринком, але «можуть знадобитися подальші скорочення, оскільки попит дещо пом'якшиться, а пропозиція залишиться достатньою, якщо не будуть внесені корективи».

"Золота середина для ОПЕК+ знаходиться в межах цінового діапазону, який ми спостерігаємо - від низьких 80-х до високих 70-х (в доларах США за барель). Незважаючи на те, що деякі російські обсяги були виведені з ринку через санкції та атаки безпілотників, вплив залишається керованим".

У четвер Європейський центральний банк вперше з 2019 року знизив процентну ставку, що викликало очікування аналітиків, що Федеральна резервна система США послідує його прикладу. Зниження ставок стимулює попит на нафту.

Дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США за травень, які будуть опубліковані в п'ятницю о 12:30 за Гринвічем, можуть пролити більше світла на терміни зниження ставок ФРС в цьому році.

Китай, найбільший світовий імпортер нафти, імпортував 46,97 млн. тонн сирої нафти в травні, згідно з офіційними даними митниці, опублікованими в п'ятницю.