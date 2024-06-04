Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 22:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження
10:23 04.06.2024 |
Протягом травня роздрібні мережі середнього і нижнього цінових діапазонів узяли непритаманний для себе курс на покращення маржинальності продажу бензину. Попри зниження закупівельних цін, його вартість у них зростала. Нестачу заробітку на бензині мережі компенсували дизелем, який хоч і здешевшав, але не так, як міг би.
Загалом протягом місяця середня роздрібна вартість бензину марки А-95 зросла на 0,20 грн/л, до 56,04 грн/л, А-95+ - на 0,23 грн/л, до 59,70 грн/л, дизелю - знизилася на 1,50 грн/л, до 52,69 грн/л.
Водночас у Європі середня вартість бензину зменшилася на $74/т, або 2,68 грн/л, дизпального - на $21/т (0,85 грн/л). Гуртові ціни на «світлі» нафтопродукти відіграли зміни європейських котирувань для бензину - зменшенням на 1,70 грн/л, для дизелю - на 0,21 грн/л.
Навіть якщо врахувати зростання валютного курсу, який додав майже 1 грн/$, роздріб не відреагував відповідно. Це прямо вказує на зростання жирів у маслі, концентрація яких у бензинах наближається до січневих позначок.
Це відбувається після того, як у квітні націнка впала до мінімуму у 4,88 грн/л.
«Дизельна» маржинальність рятувала ситуацію, перебуваючи на рекордних річних позначках. Саме тому тут розгорнулися основні події у травні, коли мережі знижували ціни, щоб підбадьорити клієнтів.
Продовжує привертати до себе увагу чутливим ціноутворенням «Укрнафта». Складається враження, що там рахують кожну копійку в умовах перманентних змін курсу і зовнішніх котирувань. Половина мереж протягом місяця взагалі не чіпала ціни на бензин, тоді як «Укрнафта» зробила декілька ітерацій, балансуючи між економікою й продажами. Такий ціновий мікроменеджмент державної компанії імпонує.
Більш за всіх здали нерви у Shell, який вистрибнув у нечисленну категорію «Кому за 60», підвищивши ціни на бензин на 1-1,50 грн/л залежно від марки.
На 1 грн і більше здорожчав А-95 в UPG, «Катралі», VST і VostokGaz. В інших у середньому приріст становив 0,20-0,76 грн/л.
Дизельне пальне здешевшало майже на всіх заправках. У преміум-сегменті стало дешевше на 1,5 грн/л (ОККО і WOG), на 3 грн опустився SOCAR, решта шукала свого покупця в широкому діапазоні 0,50-3,48 грн/л.
Найбільш «голодною» знову була «Укрнафта» - травневий дисконт становив 3-3,50 грн/л, і фінальна вартість - 51,54 грн/л.
Більше, ніж 2 грн/л, втратили ціни в UPG, Ovis, ZOG, Green Wave, RLS і «Катралі».
Судячи зі зростання аж на 50 коп./л, дискомфортно буває навіть «Авантажу» (52,45 грн/л). Те саме стверджує й зменшення ціни на дизель усього на 0,50 грн/л (49,45 грн/л).
Але цінове дно для дизпального було в «БРСМ» - 46,99-50,99 грн/л. Символічно це дно розташувалося ближче до моря, в Одеській області, де мережа у своєму фірмовому стилі билася з «бочками», які тут торгують винятково за кеш.
Наприкінці травня мережі неохоче переглядали ціни на пальне. Однією з причин є зниження проливів на 10-15% після набуття 18 травня чинності новим мобілізаційним законом: втримання вартості на колишньому рівні при зменшенні закупівельних цін дає змогу власникам мереж певною мірою зберігати економіку.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 травня по 1 червня 2024 р., грн/л
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
01.06.24
|
Зм. до 01.05.24
|
01.06.24
|
Зм. до 01.05.24
|
01.06.24
|
Зм. до 01.05.24
|
SOCAR
|
60,99
|
0,00
|
62,99
|
1,00
|
56,99
|
-3,00
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
-1,50
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
-1,50
|
Shell
|
59,42
|
1,50
|
61,89
|
1,00
|
55,49
|
-1,50
|
Neftek
|
57,99
|
3,00
|
59,99
|
2,50
|
53,99
|
0,00
|
UPG
|
57,00
|
1,10
|
59,00
|
1,10
|
51,90
|
-2,00
|
KLO
|
56,99
|
0,20
|
58,79
|
1,00
|
55,09
|
-1,60
|
Катрал
|
56,99
|
1,00
|
|
|
51,39
|
-2,60
|
VST
|
56,50
|
1,40
|
|
|
50,60
|
-1,60
|
AMIC
|
56,48
|
0,53
|
57,42
|
-0,15
|
53,13
|
-1,87
|
BVS
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
55,98
|
0,00
|
|
|
53,98
|
-1,00
|
VostokGaz
|
55,49
|
3,50
|
|
|
53,49
|
2,50
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
51,99
|
-2,00
|
Укрнафта
|
54,52
|
-0,50
|
57,02
|
0,00
|
51,54
|
-3,48
|
Рур груп
|
54,49
|
0,50
|
|
|
53,49
|
-1,00
|
Green Wave
|
54,40
|
0,50
|
|
|
51,40
|
-2,50
|
Chipo
|
54,37
|
0,76
|
|
|
50,36
|
-1,56
|
Mango
|
54,37
|
0,00
|
|
|
52,19
|
-1,50
|
Авіас
|
54,07
|
0,02
|
54,48
|
0,01
|
49,99
|
-0,61
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
-1,00
|
Олас
|
53,49
|
-0,31
|
|
|
50,99
|
0,00
|
Кворум
|
53,48
|
0,00
|
|
|
51,48
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
53,06
|
0,26
|
|
|
49,76
|
-1,13
|
ZOG
|
53,00
|
0,50
|
56,00
|
0,50
|
51,50
|
-2,50
|
Фактор
|
53,00
|
0,30
|
|
|
47,50
|
-0,70
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
|
|
49,49
|
-1,00
|
RLS
|
52,90
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
49,80
|
-2,00
|
Marshal
|
52,80
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
50,80
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
52,53
|
-0,27
|
|
|
50,07
|
-0,73
|
Авантаж 7
|
52,45
|
0,50
|
|
|
49,45
|
-0,50
|
SUNOIL
|
50,90
|
-1,00
|
|
|
51,50
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,04
|
0,20
|
59,70
|
0,23
|
52,69
|
-1,50
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,09-0,55 в.п. завдяки високому попиту
|ВР виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ
|Ісландія додатково надасть Україні на підтримку енергетики майже 700 тисяч євро
|Рада зобов’язала використовувати біопаливо на транспорті. Його компонент у бензинах має бути не менше 5%
|Автогаз у травні здешевшав на 3%
|Підвищення тарифів на електроенергію: Перерахунок субсидій відбудеться автоматично
Бізнес
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
|Попалися на фальсифікації даних: У Японії наказали Toyota і Mazda призупинити постачання авто