Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження

Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження

 Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у травні 2024 р., тис. т

Протягом травня роздрібні мережі середнього і нижнього цінових діапазонів узяли непритаманний для себе курс на покращення маржинальності продажу бензину. Попри зниження закупівельних цін, його вартість у них зростала. Нестачу заробітку на бензині мережі компенсували дизелем, який хоч і здешевшав, але не так, як міг би.

Загалом протягом місяця середня роздрібна вартість бензину марки А-95 зросла на 0,20 грн/л, до 56,04 грн/л, А-95+ - на 0,23 грн/л, до 59,70 грн/л, дизелю - знизилася на 1,50 грн/л, до 52,69 грн/л.

Водночас у Європі середня вартість бензину зменшилася на $74/т, або 2,68 грн/л, дизпального - на $21/т (0,85 грн/л). Гуртові ціни на «світлі» нафтопродукти відіграли зміни європейських котирувань для бензину - зменшенням на 1,70 грн/л, для дизелю - на 0,21 грн/л.

Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження

 

Навіть якщо врахувати зростання валютного курсу, який додав майже 1 грн/$, роздріб не відреагував відповідно. Це прямо вказує на зростання жирів у маслі, концентрація яких у бензинах наближається до січневих позначок.

Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження

 

Це відбувається після того, як у квітні націнка впала до мінімуму у 4,88 грн/л.

«Дизельна» маржинальність рятувала ситуацію, перебуваючи на рекордних річних позначках. Саме тому тут розгорнулися основні події у травні, коли мережі знижували ціни, щоб підбадьорити клієнтів.

Продовжує привертати до себе увагу чутливим ціноутворенням «Укрнафта». Складається враження, що там рахують кожну копійку в умовах перманентних змін курсу і зовнішніх котирувань. Половина мереж протягом місяця взагалі не чіпала ціни на бензин, тоді як «Укрнафта» зробила декілька ітерацій, балансуючи між економікою й продажами. Такий ціновий мікроменеджмент державної компанії імпонує.

Більш за всіх здали нерви у Shell, який вистрибнув у нечисленну категорію «Кому за 60», підвищивши ціни на бензин на 1-1,50 грн/л залежно від марки.

На 1 грн і більше здорожчав А-95 в UPG, «Катралі», VST і VostokGaz. В інших у середньому приріст становив 0,20-0,76 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало майже на всіх заправках. У преміум-сегменті стало дешевше на 1,5 грн/л (ОККО і WOG), на 3 грн опустився SOCAR, решта шукала свого покупця в широкому діапазоні 0,50-3,48 грн/л.

Найбільш «голодною» знову була «Укрнафта» - травневий дисконт становив 3-3,50 грн/л, і фінальна вартість - 51,54 грн/л.

Більше, ніж 2 грн/л, втратили ціни в UPG, Ovis, ZOG, Green Wave, RLS і «Катралі».

Судячи зі зростання аж на 50 коп./л, дискомфортно буває навіть «Авантажу» (52,45 грн/л). Те саме стверджує й зменшення ціни на дизель усього на 0,50 грн/л (49,45 грн/л).

Але цінове дно для дизпального було в «БРСМ» - 46,99-50,99 грн/л. Символічно це дно розташувалося ближче до моря, в Одеській області, де мережа у своєму фірмовому стилі билася з «бочками», які тут торгують винятково за кеш.

Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження

 

Наприкінці травня мережі неохоче переглядали ціни на пальне. Однією з причин є зниження проливів на 10-15% після набуття 18 травня чинності новим мобілізаційним законом: втримання вартості на колишньому рівні при зменшенні закупівельних цін дає змогу власникам мереж певною мірою зберігати економіку.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 травня по 1 червня 2024 р., грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

01.06.24

Зм. до 01.05.24

01.06.24

Зм. до 01.05.24

01.06.24

Зм. до 01.05.24

SOCAR

60,99

0,00

62,99

1,00

56,99

-3,00

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

-1,50

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

-1,50

Shell

59,42

1,50

61,89

1,00

55,49

-1,50

Neftek

57,99

3,00

59,99

2,50

53,99

0,00

UPG

57,00

1,10

59,00

1,10

51,90

-2,00

KLO

56,99

0,20

58,79

1,00

55,09

-1,60

Катрал

56,99

1,00

51,39

-2,60

VST

56,50

1,40

50,60

-1,60

AMIC

56,48

0,53

57,42

-0,15

53,13

-1,87

BVS

55,99

0,00

57,99

0,00

53,99

-1,00

Автотранс

55,98

0,00

53,98

-1,00

VostokGaz

55,49

3,50

53,49

2,50

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

51,99

-2,00

Укрнафта

54,52

-0,50

57,02

0,00

51,54

-3,48

Рур груп

54,49

0,50

53,49

-1,00

Green Wave

54,40

0,50

51,40

-2,50

Chipo

54,37

0,76

50,36

-1,56

Mango

54,37

0,00

52,19

-1,50

Авіас

54,07

0,02

54,48

0,01

49,99

-0,61

U.GO

53,90

0,00

52,90

-1,00

Олас

53,49

-0,31

50,99

0,00

Кворум

53,48

0,00

51,48

-0,50

БРСМ-Нафта

53,06

0,26

49,76

-1,13

ZOG

53,00

0,50

56,00

0,50

51,50

-2,50

Фактор

53,00

0,30

47,50

-0,70

Маркет

52,99

0,00

49,49

-1,00

RLS

52,90

0,00

54,50

0,00

49,80

-2,00

Marshal

52,80

0,00

55,90

0,00

50,80

-1,00

Укр-Петроль

52,53

-0,27

50,07

-0,73

Авантаж 7

52,45

0,50

49,45

-0,50

SUNOIL

50,90

-1,00

51,50

0,00

Середня ціна в Україні

56,04

0,20

59,70

0,23

52,69

-1,50
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес