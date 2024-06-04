Гурту всупереч: роздріб проігнорував «оптове» охолодження

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у травні 2024 р., тис. т

Протягом травня роздрібні мережі середнього і нижнього цінових діапазонів узяли непритаманний для себе курс на покращення маржинальності продажу бензину. Попри зниження закупівельних цін, його вартість у них зростала. Нестачу заробітку на бензині мережі компенсували дизелем, який хоч і здешевшав, але не так, як міг би.

Загалом протягом місяця середня роздрібна вартість бензину марки А-95 зросла на 0,20 грн/л, до 56,04 грн/л, А-95+ - на 0,23 грн/л, до 59,70 грн/л, дизелю - знизилася на 1,50 грн/л, до 52,69 грн/л.

Водночас у Європі середня вартість бензину зменшилася на $74/т, або 2,68 грн/л, дизпального - на $21/т (0,85 грн/л). Гуртові ціни на «світлі» нафтопродукти відіграли зміни європейських котирувань для бензину - зменшенням на 1,70 грн/л, для дизелю - на 0,21 грн/л.

Навіть якщо врахувати зростання валютного курсу, який додав майже 1 грн/$, роздріб не відреагував відповідно. Це прямо вказує на зростання жирів у маслі, концентрація яких у бензинах наближається до січневих позначок.

Це відбувається після того, як у квітні націнка впала до мінімуму у 4,88 грн/л.

«Дизельна» маржинальність рятувала ситуацію, перебуваючи на рекордних річних позначках. Саме тому тут розгорнулися основні події у травні, коли мережі знижували ціни, щоб підбадьорити клієнтів.

Продовжує привертати до себе увагу чутливим ціноутворенням «Укрнафта». Складається враження, що там рахують кожну копійку в умовах перманентних змін курсу і зовнішніх котирувань. Половина мереж протягом місяця взагалі не чіпала ціни на бензин, тоді як «Укрнафта» зробила декілька ітерацій, балансуючи між економікою й продажами. Такий ціновий мікроменеджмент державної компанії імпонує.

Більш за всіх здали нерви у Shell, який вистрибнув у нечисленну категорію «Кому за 60», підвищивши ціни на бензин на 1-1,50 грн/л залежно від марки.

На 1 грн і більше здорожчав А-95 в UPG, «Катралі», VST і VostokGaz. В інших у середньому приріст становив 0,20-0,76 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало майже на всіх заправках. У преміум-сегменті стало дешевше на 1,5 грн/л (ОККО і WOG), на 3 грн опустився SOCAR, решта шукала свого покупця в широкому діапазоні 0,50-3,48 грн/л.

Найбільш «голодною» знову була «Укрнафта» - травневий дисконт становив 3-3,50 грн/л, і фінальна вартість - 51,54 грн/л.

Більше, ніж 2 грн/л, втратили ціни в UPG, Ovis, ZOG, Green Wave, RLS і «Катралі».

Судячи зі зростання аж на 50 коп./л, дискомфортно буває навіть «Авантажу» (52,45 грн/л). Те саме стверджує й зменшення ціни на дизель усього на 0,50 грн/л (49,45 грн/л).

Але цінове дно для дизпального було в «БРСМ» - 46,99-50,99 грн/л. Символічно це дно розташувалося ближче до моря, в Одеській області, де мережа у своєму фірмовому стилі билася з «бочками», які тут торгують винятково за кеш.

Наприкінці травня мережі неохоче переглядали ціни на пальне. Однією з причин є зниження проливів на 10-15% після набуття 18 травня чинності новим мобілізаційним законом: втримання вартості на колишньому рівні при зменшенні закупівельних цін дає змогу власникам мереж певною мірою зберігати економіку.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 травня по 1 червня 2024 р., грн/л