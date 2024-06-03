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АНАЛІТИКА

Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали

Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали

 

Драйверами були валютний курс і різке збільшення європейських котирувань. Імпорт залишається достатнім, але, зі слів трейдерів, на тижні видалась можливість трохи забути про «мінуси».

З 24 по 28 травня європейські котирування дизельного пального у середньому зросли на $21/т (0,86 грн/л), але протягом останніх трьох днів відіграли зростання, втративши $17/т, або 0,69 грн/л. У місячній динаміці вартість ресурсу в Європі зменшилася на $11/т (0,45 грн/л).

Водночас курс долара зберігав висхідну динаміку. Як свідчать дані Мінфіну, за тиждень на міжбанку гривня просіла на 0,29 грн/$, до 40,60 грн/$, з початку місяця - трохи більш як на 2% (1 грн/$). Отже, валютний курс додав близько 80 коп./л.

Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали

 
Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», мікс валютного й «котирувального» чинників ринок відіграв так: середня вартість дизельного пального за тиждень зросла на 0,73 грн/л, до 44,22 грн/л, за місяць - зменшилася на 0,21 грн/л.

Споживачі виявилися не готовими до нового рівня цін.

«Сьогодні зранку (30 травня - ek) пропозиції були за 42,3-42,5 грн/л. Але купувати не хотіли, ціни опустилися до 41,7 грн/л», - зазначив один зі споживачів із центрального регіону про пропозиції на півдні.

Уже на 31 травня вартість дизельного пального на півдні становила 41,55-42,30 грн/л, коли тижнем раніше була 40,5-41,2 грн/л. Пропозиції від «Укройлпродукту» (41,65 грн/л) і «Континенталь Трейду» (41,85 грн/л) були одними з найнижчих.

На заході діапазон звузився і становить 42,50-45,50 грн/л. Найменша вартість була у «Мартін Трейду» - 42,50 грн/л. Як завжди, поруч перебувала УНТК - 42,70 грн/л.

Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали

 

Паралельно спостерігається відчутне зменшення постачань. Трейдери кажуть, що за місяць ще не встигли зализати квітневі «рани», хоча завершення місяця трохи потішило.

«Ринок мінусів уже не ловить. Маржа є», - розповіли в одній із паливних компаній.

Зі слів імпортерів, нинішній рівень постачань більш-менш збалансований, а старі запаси з урахуванням зростання цін продаються бодай не у збиток.

У травні середньодобовий імпорт дизпального впав на 11%, до 17,55 тис. т. Останній тиждень переломив цю тенденцію, зафіксоване зростання на 31% порівняно з тижнем раніше, до 20,3 тис. т на добу.

Головний приріст припав на південь - на 35%. І якщо з Румунії постачання залишилися майже незмінними (4,07 тис. т на добу), то з Греції - зросли у 2 рази, до 5,66 тис. т.

Крім того, відзначилися постачальники пального з Грузії, збільшивши середньодобовий імпорт із цього напрямку у 2,6 раза, до 1,02 тис. т.

Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали

 

На заході відзначилася Литва, постачання звідти зросло на 67%, до 2,8 тис. т на добу. На наступний тиждень Orlen Lietuva не змінювала ціни на дизельне пальне. Але з урахуванням курсу долара, вартість литовського ресурсу в українських компаній зросла в середньому на 0,50-0,60 грн/л, до 40,15-41,00, залежно від компанії й базису.

Позитивну динаміку мало і відвантаження ресурсу з Польщі - зростання на 26%, до 4,75 тис. т. До того ж плюсувало як автомобільне, так і залізничне постачання. І це попри те, що поляки нарікали на незначний попит.

Зазначимо, що стрімко зростає автоімпорт - за тиждень на 67% (108 бензовозів на добу). Судячи з усього, страшилки про крах автоперевезень після 18 травня трохи не справдилися.

Крім того, другий тиждень поспіль збільшується середньодобове постачання дизелю залізницею. Минулого тижня вони становили 7,52 тис. т, що на 8% більше, ніж тижнем раніше.

Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали

 

Зі слів представників паливних компаній, у червні, найімовірніше, обсяги постачання дизельного пального почнуть зростати на тлі очікувань підвищення акцизу. Також ринок очікував результатів засідання ОПЕК і ОПЕК+ у неділю (2 червня), яка може змінити подальшу динаміку цін на нафту.
За матеріалами: EnKorr
 

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