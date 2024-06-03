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Ціни на дизельне пальне протягом минулого тижня поступово зростали
10:37 03.06.2024 |
Драйверами були валютний курс і різке збільшення європейських котирувань. Імпорт залишається достатнім, але, зі слів трейдерів, на тижні видалась можливість трохи забути про «мінуси».
З 24 по 28 травня європейські котирування дизельного пального у середньому зросли на $21/т (0,86 грн/л), але протягом останніх трьох днів відіграли зростання, втративши $17/т, або 0,69 грн/л. У місячній динаміці вартість ресурсу в Європі зменшилася на $11/т (0,45 грн/л).
Водночас курс долара зберігав висхідну динаміку. Як свідчать дані Мінфіну, за тиждень на міжбанку гривня просіла на 0,29 грн/$, до 40,60 грн/$, з початку місяця - трохи більш як на 2% (1 грн/$). Отже, валютний курс додав близько 80 коп./л.
Споживачі виявилися не готовими до нового рівня цін.
«Сьогодні зранку (30 травня - ek) пропозиції були за 42,3-42,5 грн/л. Але купувати не хотіли, ціни опустилися до 41,7 грн/л», - зазначив один зі споживачів із центрального регіону про пропозиції на півдні.
Уже на 31 травня вартість дизельного пального на півдні становила 41,55-42,30 грн/л, коли тижнем раніше була 40,5-41,2 грн/л. Пропозиції від «Укройлпродукту» (41,65 грн/л) і «Континенталь Трейду» (41,85 грн/л) були одними з найнижчих.
На заході діапазон звузився і становить 42,50-45,50 грн/л. Найменша вартість була у «Мартін Трейду» - 42,50 грн/л. Як завжди, поруч перебувала УНТК - 42,70 грн/л.
Паралельно спостерігається відчутне зменшення постачань. Трейдери кажуть, що за місяць ще не встигли зализати квітневі «рани», хоча завершення місяця трохи потішило.
«Ринок мінусів уже не ловить. Маржа є», - розповіли в одній із паливних компаній.
Зі слів імпортерів, нинішній рівень постачань більш-менш збалансований, а старі запаси з урахуванням зростання цін продаються бодай не у збиток.
У травні середньодобовий імпорт дизпального впав на 11%, до 17,55 тис. т. Останній тиждень переломив цю тенденцію, зафіксоване зростання на 31% порівняно з тижнем раніше, до 20,3 тис. т на добу.
Головний приріст припав на південь - на 35%. І якщо з Румунії постачання залишилися майже незмінними (4,07 тис. т на добу), то з Греції - зросли у 2 рази, до 5,66 тис. т.
Крім того, відзначилися постачальники пального з Грузії, збільшивши середньодобовий імпорт із цього напрямку у 2,6 раза, до 1,02 тис. т.
На заході відзначилася Литва, постачання звідти зросло на 67%, до 2,8 тис. т на добу. На наступний тиждень Orlen Lietuva не змінювала ціни на дизельне пальне. Але з урахуванням курсу долара, вартість литовського ресурсу в українських компаній зросла в середньому на 0,50-0,60 грн/л, до 40,15-41,00, залежно від компанії й базису.
Позитивну динаміку мало і відвантаження ресурсу з Польщі - зростання на 26%, до 4,75 тис. т. До того ж плюсувало як автомобільне, так і залізничне постачання. І це попри те, що поляки нарікали на незначний попит.
Зазначимо, що стрімко зростає автоімпорт - за тиждень на 67% (108 бензовозів на добу). Судячи з усього, страшилки про крах автоперевезень після 18 травня трохи не справдилися.
Крім того, другий тиждень поспіль збільшується середньодобове постачання дизелю залізницею. Минулого тижня вони становили 7,52 тис. т, що на 8% більше, ніж тижнем раніше.
Зі слів представників паливних компаній, у червні, найімовірніше, обсяги постачання дизельного пального почнуть зростати на тлі очікувань підвищення акцизу. Також ринок очікував результатів засідання ОПЕК і ОПЕК+ у неділю (2 червня), яка може змінити подальшу динаміку цін на нафту.
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