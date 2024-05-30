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Нафта в основному стабільна в очікуванні даних по запасах в США на тлі знижувального тиску
08:40 30.05.2024 |
У четвер ціни на нафту були переважно стабільними, оскільки ринки очікують на дані про запаси сирої нафти в США, хоча стійка економічна активність в США вказує на те, що вартість запозичень залишатиметься вищою протягом тривалого часу, що може негативно вплинути на попит.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET впали на 4 центи або 0,05% до $83,56 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 10 центів або 0,13% до $79,13.
«Більш широке середовище зниження ризиків призвело до деякого зниження цін на нафту, що перекриває більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США, згідно з останніми даними Американського інституту нафти (API)», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
Запаси сирої нафти і бензину в США знизилися минулого тижня, в той час як запаси дистилятів зросли, згідно з ринковими джерелами, що посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані в середу.
За даними Американського інституту нафти (API), за тиждень, що закінчився 24 травня, запаси сирої нафти скоротилися на 6,49 млн барелів, при цьому запаси бензину знизилися на 452 000 барелів, а дистилятів - на 2,045 млн барелів.
Аналітики прогнозували, що американські енергетичні компанії викачають зі сховищ 1,9 млн барелів сирої нафти, а запаси дистилятів збільшаться на 0,4 млн барелів, а бензину - на 1 млн барелів.
Дані від Управління енергетичної інформації США (EIA) будуть опубліковані в четвер.
Зростання світових запасів нафти в квітні через слабкий попит на паливо може посилити аргументацію для виробників ОПЕК+, до яких входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники, включаючи Росію, щоб зберегти скорочення поставок, коли вони зустрінуться 2 червня.
«Більш вагомим фактором для цін на нафту в майбутньому може стати зустріч ОПЕК+ на цих вихідних, на якій члени ОПЕК можуть продовжити поточне скорочення видобутку потенційно до кінця третього кварталу, щоб підтримати ціни», - додав Йєп.
Ринки нафти опинилися під тиском очікувань, що Федеральна резервна система буде довше утримувати процентні ставки на високому рівні. 23 травня ціна нафти марки Brent опустилася до найнижчого рівня за останні три місяці.
Економічна активність в США продовжувала зростати з початку квітня до середини травня, але компанії стали більш песимістично налаштовані щодо майбутнього, в той час як інфляція зростала помірними темпами, як показало опитування ФРС.
Вища вартість запозичень, як правило, зв'язує кошти і споживання, що негативно впливає на попит і ціни на сиру нафту. Тепер очікується, що ФРС знизить ставки не раніше вересня, порівняно початком зниження у червні, якого очікували ринки на початку року.
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