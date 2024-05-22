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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає третю сесію поспіль, Brent опустилася до $82,2 за барель

 

Ціни на нафту продовжують опускатися вдень у середу на побоюваннях щодо світового попиту на пальне, причому зниження фіксується третю сесію поспіль.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14.41 EET подешевшали на $0,66 (0,8%) - до $82,22 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,66 (0,84%) - до $78 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 1%, WTI - на 0,8%.

Напередодні Американський інститут нафти (American Petroleum Institute, API) повідомив, що за тиждень до 17 травня резерви нафти в Штатах зросли на 2,48 млн барелів.

Офіційні відомості Міненерго США будуть опубліковані о 17:30 у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 3,1 млн. барелів.

Рентабельність нафтопереробних заводів у всьому світі знижується вже якийсь час, що підвищує можливість скорочення завантаженості НПЗ, особливо в Азії, написали аналітики ING Уоррен Паттерсон і Ева Менті.

На фізичному ринку нафти також спостерігається слабкість, і найближчий липневий контракт на Brent коштує приблизно на 20 центів більше, ніж у серпневому, тоді як наприкінці квітня різниця перевищувала $1, додали експерти.

Ці фактори підвищують ймовірність, що на наступній зустрічі ОПЕК+ обмеження на постачання нафти, що діють, будуть продовжені в повному обсязі, вважають аналітики ING.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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